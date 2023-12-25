Общество 25.12.2023 в 11:08

В Бурятии 61-летняя сельчанка плеснула кипятком в лицо полицейскому

Сотрудники полиции задерживали в ее доме 32-летнего подозреваемого в совершении тяжкого преступления
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В Бурятии 61-летняя сельчанка плеснула кипятком в лицо полицейскому
В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении 61-летней женщины, обвиняемой в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемая проживала в селе Шаралдай вместе с дочерью и ее сожителем, который в связи с уголовным преследованием разыскивался правоохранительными органами. Вечером 22 декабря вечером к ним домой приехали сотрудники полиции, которые обнаружили мужчину в подполье, где он прятался. Во время его задержания хозяйка дома набрала в ковш кипяток из чайника и выплеснула в лицо одному из полицейских, причинив ему термический ожог мягких тканей и оболочки глаз.  

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

«Сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение. Противоправные действия женщины полицейскими были пресечены. Граждане были задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в органы следствия»,  - уточнили в МВД по Бурятии.

Фото: СКР
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преступность насилие сотрудник полиции

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