Общество 25.12.2023 в 12:00

Жительница Улан-Удэ наняла для ремонта дома мошенника

После завершения работ он ушел в запой и продал шуруповерт и велосипед хозяйки
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Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ наняла для ремонта дома мошенника
В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в республиканском МВД.

Установлено, что в сентябре текущего года мужчина вместе с коллегой был нанят 56-летней улан-удэнкой для косметического ремонта в частном доме и обшивки гаража. При этом по разрешению хозяйки он пользовался её строительным инструментом и даже брал его для ремонта у себя дома. Также по согласию владелицы работник ездил к себе и обратно на принадлежащем ей велосипеде.    

После расчета за выполненную работу имущество он обещал вернуть, но по прошествии двух недель так и не возвратил. Гражданка обратилась в полицию.

Правоохранители задержали мужчину. Он признался, что после ремонта ушел в запой и продал похищенные шуруповёрт и велосипед. Ущерб составил 13,5 тыс рублей.

Несколько лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за имущественное преступление. Вот и сейчас возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com

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преступность мошенник задержание

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