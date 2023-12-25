30 спасенных собак из Улан-Удэ уезжают в Москву

Сегодня в пабликах приюта «Ананда» и «Собаки счастья» появилось объявление: «Нужна помощь волонтеров! 30 собак уезжают в Москву! 27 декабря в 6:30 утра срочно нужны люди, которые могут помочь встретить собак из приюта на вокзале и проводить до поезда.В общей сложности нужно не менее 30 человек.Мы привезём собак на вокзал, вам нужно только помочь донести их до поезда. Часть животных спокойно идут на поводке, некоторые могут испугаться и возможно придётся немножечко потрудиться и донести их до поезда. Ещё очень нужна помощь автоволонтеров! Погрузить собак из приюта и довезти до вокзала. В 5:20 нужно быть в приюте. Занятость час - полтора, зато сколько жизней мы с вами спасем. Если вам не все равно, пишите: 89676200998».Также приюту «Ананда» сейчас необходимы добровольцы для помощи по уходу за животными.«Продолжаем поиск сотрудников и ждём в гости волонтеров! Телефон: 89025623039.Станция медведчиково 19а/1» - пишут работники приюта.