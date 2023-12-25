Общество 25.12.2023 в 12:41
30 спасенных собак из Улан-Удэ уезжают в Москву
Их спасут от смерти столичные зооволонтеры
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня в пабликах приюта «Ананда» и «Собаки счастья» появилось объявление: «Нужна помощь волонтеров! 30 собак уезжают в Москву! 27 декабря в 6:30 утра срочно нужны люди, которые могут помочь встретить собак из приюта на вокзале и проводить до поезда.
В общей сложности нужно не менее 30 человек.
Мы привезём собак на вокзал, вам нужно только помочь донести их до поезда. Часть животных спокойно идут на поводке, некоторые могут испугаться и возможно придётся немножечко потрудиться и донести их до поезда. Ещё очень нужна помощь автоволонтеров! Погрузить собак из приюта и довезти до вокзала. В 5:20 нужно быть в приюте. Занятость час - полтора, зато сколько жизней мы с вами спасем. Если вам не все равно, пишите: 89676200998».
Также приюту «Ананда» сейчас необходимы добровольцы для помощи по уходу за животными.
«Продолжаем поиск сотрудников и ждём в гости волонтеров! Телефон: 89025623039.
Станция медведчиково 19а/1» - пишут работники приюта.
В общей сложности нужно не менее 30 человек.
Мы привезём собак на вокзал, вам нужно только помочь донести их до поезда. Часть животных спокойно идут на поводке, некоторые могут испугаться и возможно придётся немножечко потрудиться и донести их до поезда. Ещё очень нужна помощь автоволонтеров! Погрузить собак из приюта и довезти до вокзала. В 5:20 нужно быть в приюте. Занятость час - полтора, зато сколько жизней мы с вами спасем. Если вам не все равно, пишите: 89676200998».
Также приюту «Ананда» сейчас необходимы добровольцы для помощи по уходу за животными.
«Продолжаем поиск сотрудников и ждём в гости волонтеров! Телефон: 89025623039.
Станция медведчиково 19а/1» - пишут работники приюта.
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