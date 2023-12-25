Общество 25.12.2023 в 12:46
В Бурятии возможен сход лавин
МЧС рекомендует населению воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни
Текст: Ольга Лазарева
По данным Бурятского ЦГМС, 25-26 декабря в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует населению воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни. Сотрудники МЧС России советуют тургруппам перед выходом на нитку маршрута всегда уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к горовосхождению и соблюдать меры безопасности.
Обязательным условием является регистрация вашего маршрута.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует населению воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни. Сотрудники МЧС России советуют тургруппам перед выходом на нитку маршрута всегда уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к горовосхождению и соблюдать меры безопасности.
Обязательным условием является регистрация вашего маршрута.
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