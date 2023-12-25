Общество 25.12.2023 в 12:51
Школьник из Северобайкальска отправил свои сбережения бойцам на СВО
Третьеклассник за каждую пятерку получал денежное вознаграждение.
Текст: Ольга Лазарева
Северобайкальский школьник отправил свои сбережения бойцам СВО. Третьеклассник рассказал, что он хорошо учится и за каждую “пятерку” он получал денежное вознаграждение, сообщает издание «Мой Северобайкальск».
А накопленные средства он решил передать северобайкальским бойцам на новый год через городской фон помощи военнослужащим «Мы вместе», сообщается в телеграм-канале “Записки боевого бурята”.
- Спасибо за чистое небо над головой, ждем вас живыми и здоровыми. Победа будет за нами!, - сказал юный северобайкалец Тигран.
А накопленные средства он решил передать северобайкальским бойцам на новый год через городской фон помощи военнослужащим «Мы вместе», сообщается в телеграм-канале “Записки боевого бурята”.
- Спасибо за чистое небо над головой, ждем вас живыми и здоровыми. Победа будет за нами!, - сказал юный северобайкалец Тигран.
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