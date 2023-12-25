Общество 25.12.2023 в 13:47
Бурятия оказалась в конце рейтинга по качеству жизни
Республика заняла 74-место в списке по благополучию российских регионов
Текст: Ольга Лазарева
Итоговый рейтинг уходящего года подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг.
Рейтинговый балл в исследовании - это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни. Сюда входит и социально-экономическое положение, и состояние рынка труда, и материальное благополучие населения, а также научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.
Первые строки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние места в списке занимают Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва. Бурятия оказалась на 74 строчке рейтинга из 85.
Рейтинговый балл в исследовании - это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни. Сюда входит и социально-экономическое положение, и состояние рынка труда, и материальное благополучие населения, а также научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.
Первые строки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последние места в списке занимают Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва. Бурятия оказалась на 74 строчке рейтинга из 85.
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