В Улан-Удэ прошла жеребьевка международного турнира по мини-футболу

Сегодня, 25 декабря, в администрации Улан-Удэ состоялась жеребьевка XVIII Открытого международного турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». В формат турнира внесли изменения, которые связаны с максимальным количеством участников – 20 команд.

- В этом году у нас изменился формат турнира. У нас максимальное количество участников - 20 команд, которые разбиты по 5 группам. Шанс пройти в 1/8 финала есть у 16 из 20 команд, чего раньше не было. В одной игре может произойти все, что угодно, и аутсайдер может победить фаворита. По схеме победители 1/8 финала продолжат борьбу за места с первого по восьмое. Команды, проигравшие в 1/8 финала будут играть за 9-16 места по аналогичной схеме. Четыре команды с плохими показателями, не прошедшие в 1/8 финала, разыграют между собой места с 17 по 20, - сказал главный судья турнира Алексей Поздоровкин.

Председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов Денис Егоров приглашает посетить турнир всех любителей футбола.

- Команды очень сильные, профессиональные, поэтому зрелище будет яркое. Я прошу всех собраться, найти время с 4 по 8 января и посетить эти мероприятия. Для проведения турнира будут задействованы два спортивных зала - культурно-спортивный комплекс и ФСК. Буду болеть за нашу команду – «Улан-Удэ Сити». Приглашаю всех, - призвал депутат.

Итоги жеребьевки:

Группа А

1. МФК "Сервико" г. Иркутск

2. МФК «Байкал-Групп» г. Иркутск

3. МФК «Волат» г. Хабаровск

4. ФК "Маньчжурия", г. Маньчжурия, Китай

Группа В

1. МФК «Улан-Удэ Сити» г. Улан-Удэ

2. МФК «Гранд-Байкал» г. Ангарск

3. МФК «36 Армия» г. Улан-Удэ

4. МФК «Мажалык-ОПТИ» г. Кызыл

Группа С

1. МФК «Pit-Stop» г. Братск

2. МФК «СтройПроектСервис» г. Иркутск

3. МФК «Минск» г. Минск, Беларусь

4. Монголия «U-23», г. Улан-Батор, Монголия

Группа D

1. МФК «БайкалАвтоТрак» г. Улан-Удэ

2. МФК «ИрАэро-М» г. Иркутск

3. МФК "Гвардеец" г. Улан-Удэ

4. МФК «Спартак» г. Чита

Группа E

1. МФК «ИрАэро» г. Иркутск

2. МФК «Байкал-97» г. Иркутск

3. МФК «Аян» г. Чита

4. FС «Deren» г. Улан-Батор, Монголия

Международный турнир по мини-футболу Кубка города Улан-Удэ состоится с 4 по 8 января на двух площадках - в ФСК и в культурно-спортивном комплексе. Он соберет команды со всей России и не только - участвуют команды и из других стран.





Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ