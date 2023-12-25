Общество 25.12.2023 в 15:00

В Бурятии просубсидировали важный рейс на север Улан-Удэ-Нижнеангарск

Авиакомпания «Ангара» уже продает билеты в этом направлении не только на декабрь, но и на 2024 год
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В Бурятии просубсидировали важный рейс на север Улан-Удэ-Нижнеангарск
В Бурятии дополнительно из республиканского бюджета выделили 4,1 млн рублей для субсидирования полетов в Нижнеангарск до конца 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

Авиакомпания «Ангара» продает билетов в этом направлении не только на декабрь, но и уже на 2024 год. Финансирование полетов в бюджете предусмотрено.  
  
Также в будущем году из Улан-Удэ при софинансировании федерального бюджета полетят субсидируемые рейсы в Горно-Алтайск (новое направление), в Иркутск, Томск, Кызыл, в Красноярск и Таксимо.

Фото: alexeytsydenov
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