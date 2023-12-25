В Бурятии просубсидировали важный рейс на север Улан-Удэ-Нижнеангарск

В Бурятии дополнительно из республиканского бюджета выделили 4,1 млн рублей для субсидирования полетов в Нижнеангарск до конца 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.Авиакомпания «Ангара» продает билетов в этом направлении не только на декабрь, но и уже на 2024 год. Финансирование полетов в бюджете предусмотрено.Также в будущем году из Улан-Удэ при софинансировании федерального бюджета полетят субсидируемые рейсы в Горно-Алтайск (новое направление), в Иркутск, Томск, Кызыл, в Красноярск и Таксимо.Фото: alexeytsydenov