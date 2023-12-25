Общество 25.12.2023 в 15:15

В Улан-Удэ изменилась схема маршрутов № 16 и № 24

Депутат горсовета помог решить транспортную проблему
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ изменилась схема маршрутов № 16 и № 24
В Улан-Удэ изменилась схема маршрутов № 16 и № 24. Депутат горсовета помог решить транспортную проблему. 

Не так давно в микрорайоне Забайкальском появилось новое здание школы № 55 и детский сад «Елочка». Жителей такие события, конечно, порадовали: теперь вся образовательная инфраструктура стала рядом с домом. Но добраться до обоих объектов было проблематично. Ближайшая остановка находилась в километре от жителей.  

Местные жители обратились к депутату Саяну Холхоеву с просьбой решить транспортную проблему. 

- Конечно, преодолевать такие расстояние, особенно в морозы, очень сложно. Родители переживают за своих детей, да и жителям до остановки далеко. Поэтому я обратился в городскую администрацию и МУП “Городские маршруты”, чтобы схему движения изменили, - рассказал Саян Холхоев. 

Теперь маршруты № 16 и № 24, которые проходят через микрорайон Забайкальский, будут заезжать к новым образовательным учреждениям - школе и детскому саду. Конечные остановки останутся прежними, а вот маршруты станут в разы удобнее.

- Это хорошие изменения в преддверии Нового года. Отпускать детей в школу можно без опасений, а людям будет удобнее добираться с работы домой. Все-таки сейчас зима, темнеет рано и маршруты надо делать максимально удобными для жителей, - считает  депутат горсовета.

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