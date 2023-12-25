Общество 25.12.2023 в 15:43

Семисотысячный пассажир аэропорта «Байкал» улетела к снегам Килиманджаро

Она отправилась на новогодние каникулы в Африку, где вместе с мужем планирует покорить самую большую гору на африканском континенте
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Семисотысячный пассажир аэропорта «Байкал» улетела к снегам Килиманджаро
Юбилейный пассажир, 700-тысячный пассажир международного аэропорта Улан-Удэ «Байкал» отправилась в путешествие на рейсе авиакомпании Smartavia в Москву. Им стала жительница столицы Бурятии Марина Березовская, представили счастливчика в пресс-службе воздушной гавани столицы Бурятии.

Перед вылетом из Улан-Удэ Марину приветствовали министр транспорта Бурятии Александр Гоге, генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев и представитель авиакомпании Smartavia в аэропорту Улан-Удэ Андрей Рязанов. Выступая на церемонии встречи юбилейного пассажира, генеральный директор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев сказал:

«Третий год подряд аэропорт «Байкал» прирастает на 100 тысяч пассажиров. Если 2021 год мы закончили 540 тысяч, то в 2022 году мы обслужили уже 629 тысяч пассажиров, а 2023 год планируем обслужить 715 тысяч пассажиров. И вот сегодня, 25 декабря, мы встречаем своего 700-тысячного пассажира. В новейшей истории это рекорд, ну а исторический рекорд – 980 тысяч пассажиров нам еще только предстоит покорить».

«Улан-Удэ остается важным пунктом в маршрутной сети авиакомпании со стабильным пассажиропотоком. Мы осуществляем регулярное воздушное сообщение между столицей Бурятии и столицей России с 2019 года и, выполняя эту миссию, стараемся предоставить пассажирам максимально широкий выбор формата путешествия, по доступным тарифам с высоким уровнем сервиса», - сказал генеральный директор авиакомпании Smartavia Сергей Чернышев.

Юбилейному пассажиру вручили памятные сувениры от аэропорта и авиакомпании. Марина живет и работает в Улан-Удэ. Управляет частным детским садом и начальной школой международного уровня по системе Монтессори.

Вместе с мужем Андреем она отправилась на новогодние каникулы в Африку, где путешественники планируют подняться на самую большую гору на африканском континенте Килиманджаро.

Фото: airportbaikal.ru
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авиа аэропорт байкал пассажиропоток

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