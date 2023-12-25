Общество 25.12.2023 в 16:04
В Улан-Удэ на 840 тыс руб оштрафовали трех подрядчиков
Они участвовали в реконструкции теплотрассы №3, их работа вызывала нарекания горожан
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники Управления административного контроля составили 37 протоколов в отношении трех подрядных организаций, сообщает Комитет городского хозяйства.
«За 2023 год к административной ответственности были привлечены три подрядные организации за вырубку зеленых насаждений, отсутствие ограждений, ордера на земляные работы, складирование мусора в местах общего пользования. Протоколы составлены в отношении юридических и должностных лиц», – уточнила начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Заметим ход реконструкции теплотрассы №3 вызывал массу нареканий горожан.
Фото: ulan-ude-info.ru
«За 2023 год к административной ответственности были привлечены три подрядные организации за вырубку зеленых насаждений, отсутствие ограждений, ордера на земляные работы, складирование мусора в местах общего пользования. Протоколы составлены в отношении юридических и должностных лиц», – уточнила начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Заметим ход реконструкции теплотрассы №3 вызывал массу нареканий горожан.
Фото: ulan-ude-info.ru
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