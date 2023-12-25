В Улан-Удэ на 840 тыс руб оштрафовали трех подрядчиков

В Улан-Удэ сотрудники Управления административного контроля составили 37 протоколов в отношении трех подрядных организаций, сообщает Комитет городского хозяйства.«За 2023 год к административной ответственности были привлечены три подрядные организации за вырубку зеленых насаждений, отсутствие ограждений, ордера на земляные работы, складирование мусора в местах общего пользования. Протоколы составлены в отношении юридических и должностных лиц», – уточнила начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.Заметим ход реконструкции теплотрассы №3 вызывал массу нареканий горожан.Фото: ulan-ude-info.ru