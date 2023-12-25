Общество 25.12.2023 в 16:25
Новогоднее настроение есть у каждого третьего жителя Улан-Удэ
42% горожан не скрывают отсутствия праздничного настроя
Текст: Ольга Лазарева
За неделю до Нового года у каждого третьего горожанина уже появилось новогоднее настроение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Улан-Удэ.
Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 32% жителей Улан-Удэ. 13% опрошенных признались, что имитируют радость только ради близких. 42% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения.
Интересно, что женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин (33 и 31% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц - чаще тех, кто зарабатывает меньше (38%).
Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 32% жителей Улан-Удэ. 13% опрошенных признались, что имитируют радость только ради близких. 42% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения.
Интересно, что женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин (33 и 31% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц - чаще тех, кто зарабатывает меньше (38%).
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