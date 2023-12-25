Новогоднее настроение есть у каждого третьего жителя Улан-Удэ

За неделю до Нового года у каждого третьего горожанина уже появилось новогоднее настроение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Улан-Удэ.Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 32% жителей Улан-Удэ. 13% опрошенных признались, что имитируют радость только ради близких. 42% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения.Интересно, что женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин (33 и 31% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц - чаще тех, кто зарабатывает меньше (38%).