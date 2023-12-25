В Бурятии названы лауреаты государственных премий

За вклад в развитие профессионального театрального искусства Бурятии народная артистка России Лариса Ильинична Егорова удостоена государственной премии Бурятии в области театрального искусства (300 тыс рублей), сообщили в минкультуры Бурятии.Государственная премияприсуждена:- народному фольклорному ансамблю «Черёмушки» управления культуры Джидинского района, руководитель Федосеев Юрий Михайлович – в размере 100 000 рублей.- Буиновой Эржен Гунгаевне, мастеру по художественной обработке мягкого материала «Аппликативная танка» – в размере 50 000 руб.Государственная премия лицу, обучающемуся в профессиональной образовательной организации, находящейся в ведении Республики Бурятия, реализующей образовательные программы в области искусств присуждена Зарыповой Динаре Андреевне, студентке 4 курса Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, специальность – музыкальное искусство эстрады - в размере 30 000 руб.Государственные премии лицам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, в размере 30 000 руб. присуждены:- Бадмаевой Номине Александровне, учащейся 4 класса Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева», специальность – изобразительное искусство;- Болоневой Софье Михайловне, учащейся 8 класса Детской школы искусств № 13 им. С.С. Манжигеева, Улан-Удэ, специальность – аккордеон;- Грачевой Радославе Ильиничне, учащейся 7 класса Детской школы искусств № 6 Улан-Удэ, специальность – фортепиано;- Зверьковой Екатерине Ивановне, учащейся 8 класса Детской школы искусств № 3 им. С.В. Семыкина Улан-Удэ, специальность – ударные инструменты.Министерство культуры Бурятии поздравляет талантливых деятелей культуры и искусства, желает дальнейших успехов, вдохновения и крепкого здоровья.Фото: minkultrb.ru