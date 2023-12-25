Общество 25.12.2023 в 17:31
В Улан-Удэ с января 2024 года начнут приниматься заявления на отдых в детских лагерях
В комитете по образованию разъяснили правила оформления путевок
Текст: Ольга Лазарева
Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о том, что с января 2024 года будет начат прием заявлений на отдых и оздоровление детей в летний период 2024 года.
В настоящий момент путевки в загородные оздоровительные лагеря Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ предоставляются двух видов:
- путёвки с частичным возмещением из бюджета для детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), при котором за счет бюджетных средств оплачиваются сумма в размере 10141,05 руб. за 1 путевку. Разница между указанными размером оплаты путевки за счет бюджетных средств и фактической стоимостью путевки оплачивается родителями (законными представителями), работодателями, профсоюзными организациями.
- путёвки, предоставляемые на бесплатной основе детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), находящимся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и т.д.).
Для получения путевок в загородные оздоровительные лагеря с частичным возмещением из бюджета, необходимо отправить заявление через личный кабинет Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). В случае невозможности подачи заявления родителями (законными представителями) в электронной форме по различным причинам, можно обратиться за помощью к специалистам Комитета по образованию Администрации г.Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, ул. Советская, дом №23, каб. 24а, конт.тел. 21-21-64, с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00 час.).
Дополнительно сообщаем, что ребенок имеет право на отдых и оздоровление за счет бюджетных средств в летний период один раз по одному виду отдыха на выбор родителя (законного представителя), за исключением лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, т.е. получить путевку с возмещением части стоимости можно только в один загородный лагерь, в одну смену.
Для детей участников СВО путевки с частичным возмещением из бюджета предоставляются во внеочередном порядке.
Бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря, предоставляется детям в возрасте от 7 до 17 (включительно), находящимся в трудной жизненной ситуации и постоянно проживающих на территории г. Улан-Удэ. Для получения бесплатных путевок, родителям (законным представителям) необходимо подать заявление в муниципальную образовательную организацию в котором обучается ребенок, либо в одну из Администраций района г. Улан-Удэ (Советская, Железнодорожная и Октябрьская), где проживает ребенок.
К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети с отклонениями в поведении;
4) дети с ограниченными возможностями здоровья;
5) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
6) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
7) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
8) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
9) дети - жертвы насилия;
10) дети, проживающие в малоимущих семьях.
Необходимый пакет документов для получения путевки с частичным возмещением из бюджета в случае подачи заявления непосредственно в загородный оздоровительный лагерь.
В настоящий момент путевки в загородные оздоровительные лагеря Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ предоставляются двух видов:
- путёвки с частичным возмещением из бюджета для детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), при котором за счет бюджетных средств оплачиваются сумма в размере 10141,05 руб. за 1 путевку. Разница между указанными размером оплаты путевки за счет бюджетных средств и фактической стоимостью путевки оплачивается родителями (законными представителями), работодателями, профсоюзными организациями.
- путёвки, предоставляемые на бесплатной основе детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), находящимся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и т.д.).
Для получения путевок в загородные оздоровительные лагеря с частичным возмещением из бюджета, необходимо отправить заявление через личный кабинет Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). В случае невозможности подачи заявления родителями (законными представителями) в электронной форме по различным причинам, можно обратиться за помощью к специалистам Комитета по образованию Администрации г.Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, ул. Советская, дом №23, каб. 24а, конт.тел. 21-21-64, с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00 час.).
Дополнительно сообщаем, что ребенок имеет право на отдых и оздоровление за счет бюджетных средств в летний период один раз по одному виду отдыха на выбор родителя (законного представителя), за исключением лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, т.е. получить путевку с возмещением части стоимости можно только в один загородный лагерь, в одну смену.
Для детей участников СВО путевки с частичным возмещением из бюджета предоставляются во внеочередном порядке.
Бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря, предоставляется детям в возрасте от 7 до 17 (включительно), находящимся в трудной жизненной ситуации и постоянно проживающих на территории г. Улан-Удэ. Для получения бесплатных путевок, родителям (законным представителям) необходимо подать заявление в муниципальную образовательную организацию в котором обучается ребенок, либо в одну из Администраций района г. Улан-Удэ (Советская, Железнодорожная и Октябрьская), где проживает ребенок.
К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети с отклонениями в поведении;
4) дети с ограниченными возможностями здоровья;
5) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
6) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
7) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
8) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
9) дети - жертвы насилия;
10) дети, проживающие в малоимущих семьях.
Необходимый пакет документов для получения путевки с частичным возмещением из бюджета в случае подачи заявления непосредственно в загородный оздоровительный лагерь.
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