В Бурятии повышают зарплаты «майских» бюджетников

Власти Бурятии в конце года приняли решения об увеличении заработных плат бюджетников, по которым действуют «майские указы» президента России. Из республиканского бюджета дополнительно выделено 270 млн рублей для выплаты в декабре 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.«Увеличатся зарплаты:- работников здравоохранения (направлено 38,77 млн рублей из бюджета республики);- работников социальной защиты населения (направлено 23,55 млн рублей);- педагогов дошкольного и общего образования (направлено 35,7 млн рублей и 14,95 млн рублей соответственно;- На 6,1% с октября проиндексированы зарплаты муниципальным служащим по опеке и попечительству, комиссий по делам несовершеннолетних, архивистов, а также сотрудников охраны памятников.На эти цели направлено 46,9 млн рублей», - написал Алексей Цыденов.Он напомнил, что ранее сообщал об увеличении зарплат работникам культуры. «Зарплаты у артистов, актеров, режиссеров, художников, библиотекарей, музейных работников, преподавателей ДШИ вырастут. Под индексацию попадают все работники республиканских и муниципальных учреждений культуры и учреждений допобразования отрасли «Культура».«Предусмотрели в республиканском бюджете на эти цели 106,1 млн рублей. Доплаты работники должны получить уже до конца этого года, в следующем году будет начисляться зарплата в увеличенном размере. Субсидию на увеличение фонда зарплаты для работников культуры получат все районы нашей республики, Северобайкальск и Улан-Удэ», - отмечал глава республики.Фото: «Номер один»