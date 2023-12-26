Общество 26.12.2023 в 06:00
Красиво жить не запретишь: в Улан-Удэ появились необычные мошенницы
Они ходят по салонам красоты, но не оплачивают стрижки и маникюр
Текст: Ольга Лазарева
В соцсетях города стало появляться все больше сообщений о женщинах, которые записываются на маникюр, а после процедуры уходят, не заплатив.
В паблике «Черный список 03 Улан-Удэ» мастера маникюра пишут о таких клиентках:
«Записалась на маникюр, после процедуры пообещала перевести деньги вечером. Писала о проблемах и т.д. Так и не оплатила», - пишет мастер в паблике.
В комментариях девушку узнали:
- Я тоже ей делала маникюр несколько раз, крайний раз сказала, что переведет вечером деньги, что проблемы. И потерялась.
- В следующий раз обломай ей все ногти, уже давно пора ценить свой труд и брать предоплату.
- Она, видимо, решила так всех мастеров города обойти, раньше уже кто-то писал про нее.
- Бедолага. Хочет красоты, а не может это купить.
- Дорогая нынче красота. Красиво выглядеть - научилась, а зарабатывать на это - нет! – пишут горожане.
В других пабликах есть похожие сообщения, только там речь идет уже о любительницах парикмахерских. Доходит до того, что девушки заранее записываются не только на стрижку, но и на сложное и дорогостоящее окрашивание. А после завершения всех процедур красоты уходят со словами: «Я переведу вам попозже». Однако перевода не поступает не в этот день, ни неделей позже. После короткой переписки, любительницы «халявной» красоты просто бросают бьюти-мастеров в черный список.
- Предоплату надо брать. Как говорится утром деньги, вечером стулья.
- Всех новых клиентов записываю по предоплате. Стоимость за услугу озвучиваю перед началом любой процедуры, - пишут в комментариях к таким постам.
Фото: Pixabay.com
В паблике «Черный список 03 Улан-Удэ» мастера маникюра пишут о таких клиентках:
«Записалась на маникюр, после процедуры пообещала перевести деньги вечером. Писала о проблемах и т.д. Так и не оплатила», - пишет мастер в паблике.
В комментариях девушку узнали:
- Я тоже ей делала маникюр несколько раз, крайний раз сказала, что переведет вечером деньги, что проблемы. И потерялась.
- В следующий раз обломай ей все ногти, уже давно пора ценить свой труд и брать предоплату.
- Она, видимо, решила так всех мастеров города обойти, раньше уже кто-то писал про нее.
- Бедолага. Хочет красоты, а не может это купить.
- Дорогая нынче красота. Красиво выглядеть - научилась, а зарабатывать на это - нет! – пишут горожане.
В других пабликах есть похожие сообщения, только там речь идет уже о любительницах парикмахерских. Доходит до того, что девушки заранее записываются не только на стрижку, но и на сложное и дорогостоящее окрашивание. А после завершения всех процедур красоты уходят со словами: «Я переведу вам попозже». Однако перевода не поступает не в этот день, ни неделей позже. После короткой переписки, любительницы «халявной» красоты просто бросают бьюти-мастеров в черный список.
- Предоплату надо брать. Как говорится утром деньги, вечером стулья.
- Всех новых клиентов записываю по предоплате. Стоимость за услугу озвучиваю перед началом любой процедуры, - пишут в комментариях к таким постам.
Фото: Pixabay.com
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