Красиво жить не запретишь: в Улан-Удэ появились необычные мошенницы

В соцсетях города стало появляться все больше сообщений о женщинах, которые записываются на маникюр, а после процедуры уходят, не заплатив.В паблике «Черный список 03 Улан-Удэ» мастера маникюра пишут о таких клиентках:«Записалась на маникюр, после процедуры пообещала перевести деньги вечером. Писала о проблемах и т.д. Так и не оплатила», - пишет мастер в паблике.В комментариях девушку узнали:- Я тоже ей делала маникюр несколько раз, крайний раз сказала, что переведет вечером деньги, что проблемы. И потерялась.- В следующий раз обломай ей все ногти, уже давно пора ценить свой труд и брать предоплату.- Она, видимо, решила так всех мастеров города обойти, раньше уже кто-то писал про нее.- Бедолага. Хочет красоты, а не может это купить.- Дорогая нынче красота. Красиво выглядеть - научилась, а зарабатывать на это - нет! – пишут горожане.В других пабликах есть похожие сообщения, только там речь идет уже о любительницах парикмахерских. Доходит до того, что девушки заранее записываются не только на стрижку, но и на сложное и дорогостоящее окрашивание. А после завершения всех процедур красоты уходят со словами: «Я переведу вам попозже». Однако перевода не поступает не в этот день, ни неделей позже. После короткой переписки, любительницы «халявной» красоты просто бросают бьюти-мастеров в черный список.- Предоплату надо брать. Как говорится утром деньги, вечером стулья.- Всех новых клиентов записываю по предоплате. Стоимость за услугу озвучиваю перед началом любой процедуры, - пишут в комментариях к таким постам.Фото: Pixabay.com