Общество 26.12.2023 в 06:00

Красиво жить не запретишь: в Улан-Удэ появились необычные мошенницы

Они ходят по салонам красоты, но не оплачивают стрижки и маникюр
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Текст: Ольга Лазарева
Красиво жить не запретишь: в Улан-Удэ появились необычные мошенницы
В соцсетях города стало появляться все больше сообщений о женщинах, которые записываются на маникюр, а после процедуры уходят, не заплатив. 

В паблике «Черный список 03 Улан-Удэ» мастера маникюра пишут о таких клиентках:

«Записалась на маникюр, после процедуры пообещала перевести деньги вечером. Писала о проблемах и т.д. Так и не оплатила», - пишет мастер в паблике. 

В комментариях девушку узнали: 

- Я тоже ей делала маникюр несколько раз, крайний раз сказала, что переведет вечером деньги, что проблемы. И потерялась. 

- В следующий раз обломай ей все ногти, уже давно пора ценить свой труд и брать предоплату. 

- Она, видимо, решила так всех мастеров города обойти, раньше уже кто-то писал про нее.

- Бедолага. Хочет красоты, а не может это купить. 

- Дорогая нынче красота. Красиво выглядеть - научилась, а зарабатывать на это - нет! – пишут горожане. 

В других пабликах есть похожие сообщения, только там речь идет уже о любительницах парикмахерских. Доходит до того, что девушки заранее записываются не только на стрижку, но и на сложное и дорогостоящее окрашивание. А после завершения всех процедур красоты уходят со словами: «Я переведу вам попозже». Однако перевода не поступает не в этот день, ни неделей позже. После короткой переписки, любительницы «халявной» красоты просто бросают бьюти-мастеров в черный список. 

- Предоплату надо брать. Как говорится утром деньги, вечером стулья.

- Всех новых клиентов записываю по предоплате. Стоимость за услугу озвучиваю перед началом любой процедуры, - пишут в комментариях к таким постам.

Фото: Pixabay.com
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