Общество 25.12.2023 в 18:07
Приобрести автомобиль по программе льготного автокредитования в 2024 году смогут медики, учителя и бойцы СВО
По актуальным условиям программы базовая скидка на автомобиль составляет для жителей Дальнего Востока - 25%
Текст: Ольга Лазарева
Приобрести автомобиль по программе льготного автокредитования в 2024 году смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Это те же самые категории граждан, которые были и в этом году: работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО и лица с ограниченными возможностями. Те параметры, которые заложены в программе - это около 18 миллиардов рублей - будут направлены в первую очередь на поддержку этих категорий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По актуальным условиям программы базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока - 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.
"Это те же самые категории граждан, которые были и в этом году: работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО и лица с ограниченными возможностями. Те параметры, которые заложены в программе - это около 18 миллиардов рублей - будут направлены в первую очередь на поддержку этих категорий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По актуальным условиям программы базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока - 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.
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