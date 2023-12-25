В Улан-Удэ создается навигация для туристов

Благодаря проекту «Туристический код центральной части Улан-Удэ» создаем новую систему навигации в историческом центре Улан-Удэ. Она поможет туристам ориентироваться в городском пространстве и получать информацию о наших достопримечательностях, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.«Основные отличия новой навигации — использование бурят-монгольской каллиграфии и применяемая при изготовлении носителей — указателей, стел, табличек легированная сталь.Уникальная вертикальная письменность присуща только нашему региону России. У каллиграфии в данном случае несколько функций — декоративная, историческая, познавательная.По концепции два исторических центра — улица Соборная-Площадь Советов, связываются между собой комплексом указателей, а по пути следования навигация покажет и расскажет о других объектах.Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке минтуризма Бурятии, отметил Игорь Шутенков.Фото: ulan-ude-info.ru