В Забайкалье ищут иностранного лжеврача-убийцу

В Забайкалье расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту смерти 52-летней жительницы Читы после оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Как сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю, по версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног.В июле 2023 года мужчина, о котором идёт речь, ввел 52-летней женщине неустановленный препарат в коленный сустав, отчего женщина через несколько дней скончалась в больнице от септического шока.В настоящий момент следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Они обращаются к забайкальцам, которые пользовались медицинскими услугами в торговом центре «Подсолнух», расположенном по улице Казачьей в Чите, с просьбой позвонить по телефону 8-996-020-76-69.Фото: pixabay.com