В Улан-Удэ на площади Советов установили светодиодные деревья

На площади Советов установили светодиодные деревья.

Светящиеся конструкции в форме деревьев, станут частью украшения новогоднего городка, сообщили в Комитете городского хозяйства.

- Основания шести конструкций выполнены из тяжелого металла для анкерного крепления, что позволяет устанавливать их на любой поверхности. Использованы новые виды гирлянд, которые позволят увеличить срок использования конструкции, - сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



