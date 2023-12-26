Общество 26.12.2023 в 08:54
В Улан-Удэ на площади Советов установили светодиодные деревья
Светящиеся конструкции станут частью украшения новогоднего городка
Текст: Ольга Лазарева
На площади Советов установили светодиодные деревья.
Светящиеся конструкции в форме деревьев, станут частью украшения новогоднего городка, сообщили в Комитете городского хозяйства.
- Основания шести конструкций выполнены из тяжелого металла для анкерного крепления, что позволяет устанавливать их на любой поверхности. Использованы новые виды гирлянд, которые позволят увеличить срок использования конструкции, - сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
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