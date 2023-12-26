Приставы Бурятии «положили под ёлочку» 42 строителям свыше 7,2 млн рублей

Судебные приставы Бурятии добились выплаты заработной платы для 42 работников строительной компании. Благодаря действиям сотрудников органа принудительного исполнения в общей сложности выплачено свыше 7 млн 260 тыс рублей. Суммы задолженности по оплате труда варьировались от 4 до 799 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.«После проверки имущественного положения строительной компании, которая зарегистрирована в Чебоксарах, было выяснено, что на территории Бурятии у организации в собственности находится ликвидное имущество: металлические трубы для строительства магистральных и иных трубопроводов. Строительные материалы были арестованы и после проведенной оценки реализованы на торгах», - рассказывает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.Оплата от реализации имущества организации-должника полностью покрыла задолженность по заработной плате. На сегодняшний день денежные средства перечислены работникам строительной компании. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.Фото: r03.fssp.gov.ru