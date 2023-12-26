Общество 26.12.2023 в 10:01

Приставы Бурятии «положили под ёлочку» 42 строителям свыше 7,2 млн рублей

Они взыскали задолженности по зарплате для работников строительной компании из Чебоксар
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Приставы Бурятии «положили под ёлочку» 42 строителям свыше 7,2 млн рублей
Судебные приставы Бурятии добились выплаты заработной платы для 42 работников строительной компании. Благодаря действиям сотрудников органа принудительного исполнения в общей сложности выплачено свыше 7 млн 260 тыс рублей. Суммы задолженности по оплате труда варьировались от 4 до 799 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.

«После проверки имущественного положения строительной компании, которая  зарегистрирована в Чебоксарах, было выяснено, что на территории Бурятии у организации в  собственности находится ликвидное имущество: металлические трубы для строительства магистральных и иных трубопроводов. Строительные материалы были арестованы и после проведенной оценки реализованы на торгах», - рассказывает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Оплата от реализации имущества организации-должника полностью покрыла задолженность по заработной плате. На сегодняшний день денежные средства перечислены работникам строительной компании. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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юстиция приставы долги зарплата

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