В Бурятии работникам пекарни выплачивали зарплату ниже МРОТ

Прокуратура Джидинского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности пекарни.Установлено, что вопреки ст. 133 Трудового кодекса РФ работодатель с апреля 2023 года выплачивал 9 работникам заработную плату ниже установленного в республике минимального размера оплаты труда.В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор района внес генеральному директору организации представление, по результатам рассмотрения которого работникам произведен перерасчет заработной платы.Также по постановлению прокуратуры руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы), ему назначен штраф 10 тыс. рублей.