Общество 26.12.2023 в 10:07
В Бурятии работникам пекарни выплачивали зарплату ниже МРОТ
Директора обязали сделать перерасчет
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Джидинского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности пекарни.
Установлено, что вопреки ст. 133 Трудового кодекса РФ работодатель с апреля 2023 года выплачивал 9 работникам заработную плату ниже установленного в республике минимального размера оплаты труда.
В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор района внес генеральному директору организации представление, по результатам рассмотрения которого работникам произведен перерасчет заработной платы.
Также по постановлению прокуратуры руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы), ему назначен штраф 10 тыс. рублей.
Установлено, что вопреки ст. 133 Трудового кодекса РФ работодатель с апреля 2023 года выплачивал 9 работникам заработную плату ниже установленного в республике минимального размера оплаты труда.
В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор района внес генеральному директору организации представление, по результатам рассмотрения которого работникам произведен перерасчет заработной платы.
Также по постановлению прокуратуры руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы), ему назначен штраф 10 тыс. рублей.
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