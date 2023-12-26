«Хиагда» выделит 130 млн рублей на инфраструктуру Бурятии

АО «Хиагда» (горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») заключило дополнительное соглашение с правительством Бурятии, в рамках которого выделит более 130 млн рублей на социально-экономическое развитие региона, сообщили в пресс-службе предприятия.На ремонт и реконструкцию искусственных сооружений через реки Кумыхта, Улухта и Улукта в Баунтовском эвенкийском районе в 2024 году компания выделит 75 млн рублей. Оставшиеся 50 миллионов рублей в 2025 году пойдут на проведение геологоразведочных работ с целью обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением жителей села Романовка.Правительство Бурятии, в свою очередь, проведет все необходимые работы по выделению земельного участка под водозабор и его дальнейшее содержание и эксплуатацию.«Для АО «Хиагда» забота об улучшении социальной инфраструктуры для населения территорий присутствия - один из приоритетов деятельности. Мы готовы помогать Бурятия в решении этих важных социальных задач», - рассказал генеральный директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.Ранее в этом году в рамках соглашения с правительством Бурятии о взаимодействии и социально-экономическому сотрудничеству АО «Хиагда» уже выделило пять миллионов рублей. На эти деньги в Курумканском районе приобретут и установят новое оборудование для детских площадок. В Баунтовском районе планируется наладить уличное освещение в сельских поселениях и обустроить подъездную дорогу и парковочную площадку к детскому саду в поселке Багдарин.АО «Хиагда» включено в перечень экономически и социально-значимых организаций Бурятиия. Предприятие создает новые рабочие места для жителей республики и активно участвует в реализации социальных инициатив и благотворительных акций на территории присутствия. В настоящее время в сложных климатических условиях и в условиях вечной мерзлоты Баунтовского эвенкийского района в различной стадии ведутся работы на Хиагдинском, Источном, Количканском и Дыбрынском урановых месторождениях.Фото: АО «Хиагда»