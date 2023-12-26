В Улан-Удэ подсыпают опасные участки дороги

За минувшие сутки на подсыпку городских дорог ушло 470 тонн песка, сообщили в комбинате по благоустройству. В прошлом году такой объем уходил на подсыпку улиц после хорошего снегопада.

Накануне ночью водители пескоразбрасывающих машин непрерывно подсыпали дороги. Всего посыпали больше 150 опасных участков - это крутые спуски и подъемы, перекрестки, пешеходные переходы и остановочные карманы. На их подсыпку ушло почти 300 тонн песка.



- Ближе к пяти утра мы начинаем делать упор на подсыпку центральных улиц и участков по маршруту следования общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства жителей по пути на работу, в школу и т.д. Сегодня утром усиленно подсыпали проблемные участки на улицах Ленина, на Ербановской развязке, на Шефском подъеме, на улицах Смолина, Н. Петрова, на пр. Автомобилистов, на Селенгинском мосту, на мосту «Бегущая лань», на улицах Иволгинской, Куйбышева, Трубачеева, Ключевской, Жердева и других, - сообщил и.о. директора комбината по благоустройству Иван Толстихин.



Песок быстро растаскивается при интенсивном движении автомобилей. Поэтому на некоторых участках все же образуются снежные накаты и стекловидная наледь. Все опасные участки в городе подсыпают повторно в течение дня.



- Просим водителей быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны, призывают в мэрии.