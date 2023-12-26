Общество 26.12.2023 в 12:37

В Бурятии новогодняя ночь обещает стать «жаркой»

В ближайшие три дня температура в республике опустится до -1
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии новогодняя ночь обещает стать «жаркой»
Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. После аномальных морозов республику ждет заметное потепление. В некоторых районах температура опустится до -1 градуса. 

Так, 27 декабря по республике будет переменная облачность, по Прибайкалью и центру местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -12,-17, по северу и юго-западу до -30,-35. Днем -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью и южной половине -1,-6.
 
28 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью, северу и центру до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, по Прибайкалью при облачности -9,-14. Днем -8,-13, местами -1,-6, по северной половине местами -17,-22.
 
29 декабря снова переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного.Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -27,-32, по Прибайкалью при облачности -11,-16. Днем -9,-14, местами -2,-7, по крайнему северу -18,-23.

Сегодня в Улан-Удэ будет тепло не по-зимнему – всего -13. Завтра 27 декабря будет – 11, а 28 декабря в столице республики воздух прогреется до -9, -11. 

Днем 31 декабря в Улан-Удэ обещают всего -7 градусов. А в новогоднюю ночь – всего -12, -13. 

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