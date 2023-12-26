«Приборка» и НГТУ создадут совместное конструкторское бюро

Улан-Удэнское приборостроительное объединение (У-УППО входит в концерн КРЭТ госкорпорации Ростех) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) договорились о создании совместного конструкторского бюро по разработке электродвигателей, сообщили в пресс-службе минпромторга Бурятии.Вуз займется научным сопровождением, а промышленное предприятие станет индустриальным партнером.«Благодаря сотрудничеству с Новосибирским государственным техническим университетом мы планируем освоить не только выпуск современных универсальных электродвигателей, но также проработать ключевые параметры по цифровизации техпроцессов на предприятии, что будет способствовать развитию в регионе высокотехнологичного производства», — пояснил генеральный директор У-УППО Владимир Лучников.Кроме того, в ходе посещения представителями университета У-УППО стороны подписали соглашение по целевому обучению. Инициатива направлена на обеспечение производства высококвалифицированным кадрами. Согласно договору, пять человек пройдут целевое обучение по техническим специальностям в НГТУ, а затем будут гарантировано трудоустроены на предприятии.Также обсуждались вопросы взаимодействия между научной сферой и индустриальным партнером.«Одной из целей нашего приезда является проработка современных технологий изготовления электромикромашин с возможностью снижения затрат на производство, а также поиск точек соприкосновения по выпуску линейки современных электродвигателей», — пояснил проректор по научной части НГТУ Артур Отто.Фото: egov-buryatia.ru/minprom