Общество 26.12.2023 в 12:39

«Приборка» и НГТУ создадут совместное конструкторское бюро

Оно займется проработкой современных технологий изготовления электромикромашин и универсальных электродвигателей
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«Приборка» и НГТУ создадут совместное конструкторское бюро
Улан-Удэнское приборостроительное объединение (У-УППО входит в концерн КРЭТ госкорпорации Ростех) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) договорились о создании совместного конструкторского бюро по разработке электродвигателей, сообщили в пресс-службе минпромторга  Бурятии.

Вуз займется научным сопровождением, а промышленное предприятие станет индустриальным партнером.

«Благодаря сотрудничеству с Новосибирским государственным техническим университетом мы планируем освоить не только выпуск современных универсальных электродвигателей, но также проработать ключевые параметры по цифровизации техпроцессов на предприятии, что будет способствовать развитию в регионе высокотехнологичного производства», — пояснил генеральный директор У-УППО Владимир Лучников.

Кроме того, в ходе посещения представителями университета У-УППО стороны подписали соглашение по целевому обучению. Инициатива направлена на обеспечение производства высококвалифицированным кадрами. Согласно договору, пять человек пройдут целевое обучение по техническим специальностям в НГТУ, а затем будут гарантировано трудоустроены на предприятии.

Также  обсуждались вопросы взаимодействия между научной сферой и индустриальным партнером.

«Одной из целей нашего приезда является проработка современных технологий изготовления электромикромашин с возможностью снижения затрат на производство, а также поиск точек соприкосновения по выпуску линейки современных электродвигателей», — пояснил проректор по научной части НГТУ Артур Отто.

Фото: egov-buryatia.ru/minprom

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У-УППО НГТУ соглашение

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