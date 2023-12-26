В Улан-Удэ пьяная поножовщина становится женской

В Улан-Удэ 23 декабря ночью в квартире одного из домов микрорайона Аэропорт обнаружено тело 44-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и рук. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержана 44-летняя подруга потерпевшей.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В ходе проведенного допроса задержанная женщина дала подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей уже предъявлено обвинение.По данным следствия, вечером 23 декабря в гости к обвиняемой пришла подруга, с которой они стали употреблять спиртные напитки. Позже во время застолья на фоне алкогольного опьянения между женщинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяйка квартиры схватила кухонный нож и нанесла им множество ударов по телу подруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. На телефон единой диспетчерской службы позвонила соседка, которая спустя некоторое время зашла в квартиру и обнаружила там покойную.В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.Фото: buryatia.sledcom.ru