Общество 26.12.2023 в 13:06

В Улан-Удэ пьяная поножовщина становится женской

Горожанке предъявлено обвинение в убийстве знакомой из-за обычной ссоры
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пьяная поножовщина становится женской
В Улан-Удэ 23 декабря ночью в квартире одного из домов микрорайона Аэропорт  обнаружено тело 44-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и рук. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержана 44-летняя подруга потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по  Бурятии.

В ходе проведенного допроса задержанная женщина дала подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей уже предъявлено обвинение.  

По данным следствия, вечером 23 декабря в гости к обвиняемой пришла подруга, с которой они стали употреблять спиртные напитки. Позже во время застолья на фоне алкогольного опьянения между женщинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяйка квартиры схватила кухонный нож и нанесла им множество ударов по телу подруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. На телефон единой диспетчерской службы позвонила соседка, которая спустя некоторое время зашла в квартиру и обнаружила там покойную.    

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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