Улан-удэнцы разочарованы праздничной доставкой цветов

На новогодней неделе жители города часто отправляют друг другу в дань уважения приятные подарки. Иногда – с помощью доставки. Как выясняется на фото заказанный букет может разительно отличаться от того, что вы получите на самом деле.«Хочу оставить негативный отзыв магазину цветов. Заказала вчера доставку онлайн. Выбрала букет «Райское наслаждение» за 2000 т.р. и вот что получила именинница. Вроде только получила цветы и они должны быть свежие, но получила увядшие и потемневшие бутоны, которые можно было сразу выбросить. Фото прилагаю все наглядно видно. Спасибо за испорченный подарок!», - написал автор поста.В комментариях горожане поделились похожими жалобами:- Абсолютно солидарна с автором! Фото на сайте и в реальности разные. Привезли еще и подмороженные по краям цветы.- Про них давно плохих отзывов много, хоть читайте сначала. Да и упаковка вообще отвратительная. Как с мусорки.- Вот это позор! Действительно - получить и расстроиться. Бессовестные! – пишут пользователи.