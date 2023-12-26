Почтальоны нынче отдыхают трижды

В Бурятии 31 декабря, 1 и 7 января станут выходными для всех отделений Почты России, .А 2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения региона будут работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе «Почты России».В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.Фото: pochta.ru