Общество 26.12.2023 в 13:27
Почтальоны нынче отдыхают трижды
График работы почтовых отделений в Бурятии изменится в новогодние праздники
Текст: Номер один
В Бурятии 31 декабря, 1 и 7 января станут выходными для всех отделений Почты России, .А 2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения региона будут работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе «Почты России».
В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
Фото: pochta.ru
В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
Фото: pochta.ru