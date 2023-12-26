В Улан-Удэ любимая новогодняя традиция мужчин – праздничное застолье

Самой любимой новогодней традицией жительницы Улан-Удэ назвали украшение елки, мужчины - застолье. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане. Время проведения опроса: 30 ноября - 25 декабря 2023 года.Больше всего на Новый год жители Улан-Удэ любят встречи с близкими и украшение елки (по 13%). 10% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. По 7% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь.Готовку традиционных блюд в качестве любимого новогоднего обычая назвали 4% горожан. По 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское.Салат «оливье» в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных. По 1% голосов набрали такие новогодние обычаи как поход в баню и путешествие. Еще 13% назвали другие новогодние традиции: гулять на улице, принимать участие в лотерее, не употреблять алкоголь, есть мандарины, кататься на лыжах, ездить на дачу/в деревню, поздравлять близких/друзей, надевать новые вещи. Только у 7% нет любимых новогодних традиций.Женщины своей любимой новогодней традицией чаще называли украшение елки, а мужчины - праздничное застолье. Женщины на Новый год любят загадывать желания. Мужчины чаще отсыпаются перед праздничной ночью.