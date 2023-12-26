Общество 26.12.2023 в 14:14

В Бурятии геологу не выплачивали зарплату почти полтора года

Суд удовлетворил требования прокуратуры: мужчине вернули деньги и компенсировали моральный вред

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии геологу не выплачивали зарплату почти полтора года
Прокуратура Окинского района провела проверку по обращению бывшего работника золотодобывающего предприятия о защите его трудовых прав.

Установлено, что мужчина работал в организации старшим геологом. С декабря 2021 года по май 2023 года ему не выплачивали заработную плату. После погашения задолженности работодатель не исполнил предусмотренные ст. 236 Трудового кодекса РФ требования о выплате денежной компенсации за нарушение срока оплаты труда.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с предприятия указанных выплат и компенсации морального вреда, причиненного работнику в результате его незаконных действий. Тункинский районный суд иск удовлетворил, взыскал с ответчика 80 тыс. рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: Pixabay.com
Теги
Общество

Все новости

В Бурятии увеличен размер прожиточного минимума
26.12.2023 в 15:35
Казаки Бурятии отправили 60 тонн гуманитарного груза на СВО
26.12.2023 в 15:16
В Улан-Удэ завтра на нескольких улицах отключат отопление и горячую воду
26.12.2023 в 14:56
В Бурятии геологу не выплачивали зарплату почти полтора года
26.12.2023 в 14:14
В Улан-Удэ преподаватель вуза продала свою квартиру и перевела аферистам 10,5 млн рублей
26.12.2023 в 13:59
В Улан-Удэ любимая новогодняя традиция мужчин – праздничное застолье
26.12.2023 в 13:40
Почтальоны нынче отдыхают трижды
26.12.2023 в 13:27
Улан-удэнцы разочарованы праздничной доставкой цветов
26.12.2023 в 13:14
В Улан-Удэ пьяная поножовщина становится женской
26.12.2023 в 13:06
В Улан-Удэ мужчина погиб на пожаре
26.12.2023 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
В Бурятии увеличен размер прожиточного минимума
В расчете на душу населения он составит 16 844 рубля, а в 2023 году составлял 15 669 рублей
26.12.2023 в 15:35
Казаки Бурятии отправили 60 тонн гуманитарного груза на СВО
Треть личного состава казачьих обществ и иных объединений казаков республики участвует в специальной военной операции
26.12.2023 в 15:16
В Улан-Удэ завтра на нескольких улицах отключат отопление и горячую воду
Причина – проведение ремонтных работ на тепловых сетях
26.12.2023 в 14:56
В Улан-Удэ любимая новогодняя традиция мужчин – праздничное застолье
Также горожане любят играть в лотереи, дарить подарки и ходить в баню
26.12.2023 в 13:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru