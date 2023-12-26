В Бурятии геологу не выплачивали зарплату почти полтора года

Прокуратура Окинского района провела проверку по обращению бывшего работника золотодобывающего предприятия о защите его трудовых прав.Установлено, что мужчина работал в организации старшим геологом. С декабря 2021 года по май 2023 года ему не выплачивали заработную плату. После погашения задолженности работодатель не исполнил предусмотренные ст. 236 Трудового кодекса РФ требования о выплате денежной компенсации за нарушение срока оплаты труда.Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с предприятия указанных выплат и компенсации морального вреда, причиненного работнику в результате его незаконных действий. Тункинский районный суд иск удовлетворил, взыскал с ответчика 80 тыс. рублей.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.Фото: Pixabay.com