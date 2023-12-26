Общество 26.12.2023 в 14:56
В Улан-Удэ завтра на нескольких улицах отключат отопление и горячую воду
Причина – проведение ремонтных работ на тепловых сетях
Текст: Ольга Лазарева
По сообщению ТГК-14, завтра, 27 декабря, произойдет отключение горячей воды и отопления с 10:00 до 14:00, сообщили в администрации Железнодорожного района.
Отключение коснется следующих улиц и домов:
- улицы Гагарина, номера домов с 73 до 87
- улицы Коллективная, номера домов 11-13
- улицы Революции 1905 года, дома с 98 -104б
- улицы Сенчихина, дом №1 и дом №2
Фото: ru.freepik.com
Отключение коснется следующих улиц и домов:
- улицы Гагарина, номера домов с 73 до 87
- улицы Коллективная, номера домов 11-13
- улицы Революции 1905 года, дома с 98 -104б
- улицы Сенчихина, дом №1 и дом №2
Фото: ru.freepik.com
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