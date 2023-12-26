Общество 26.12.2023 в 14:56

В Улан-Удэ завтра на нескольких улицах отключат отопление и горячую воду

Причина – проведение ремонтных работ на тепловых сетях
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ завтра на нескольких улицах отключат отопление и горячую воду
По сообщению ТГК-14, завтра, 27 декабря, произойдет отключение горячей воды и отопления с 10:00 до 14:00, сообщили в администрации Железнодорожного района. 

Отключение коснется следующих улиц и домов: 

- улицы Гагарина, номера домов с 73 до 87

- улицы Коллективная, номера домов 11-13 

- улицы Революции 1905 года, дома с 98 -104б

- улицы Сенчихина, дом №1 и дом №2  

Фото: ru.freepik.com
Теги
Общество

Все новости

В Бурятии увеличен размер прожиточного минимума
26.12.2023 в 15:35
Казаки Бурятии отправили 60 тонн гуманитарного груза на СВО
26.12.2023 в 15:16
В Улан-Удэ завтра на нескольких улицах отключат отопление и горячую воду
26.12.2023 в 14:56
В Бурятии геологу не выплачивали зарплату почти полтора года
26.12.2023 в 14:14
В Улан-Удэ преподаватель вуза продала свою квартиру и перевела аферистам 10,5 млн рублей
26.12.2023 в 13:59
В Улан-Удэ любимая новогодняя традиция мужчин – праздничное застолье
26.12.2023 в 13:40
Почтальоны нынче отдыхают трижды
26.12.2023 в 13:27
Улан-удэнцы разочарованы праздничной доставкой цветов
26.12.2023 в 13:14
В Улан-Удэ пьяная поножовщина становится женской
26.12.2023 в 13:06
В Улан-Удэ мужчина погиб на пожаре
26.12.2023 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
В Бурятии увеличен размер прожиточного минимума
В расчете на душу населения он составит 16 844 рубля, а в 2023 году составлял 15 669 рублей
26.12.2023 в 15:35
Казаки Бурятии отправили 60 тонн гуманитарного груза на СВО
Треть личного состава казачьих обществ и иных объединений казаков республики участвует в специальной военной операции
26.12.2023 в 15:16
В Бурятии геологу не выплачивали зарплату почти полтора года
Суд удовлетворил требования прокуратуры: мужчине вернули деньги и компенсировали моральный вред

26.12.2023 в 14:14
В Улан-Удэ любимая новогодняя традиция мужчин – праздничное застолье
Также горожане любят играть в лотереи, дарить подарки и ходить в баню
26.12.2023 в 13:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru