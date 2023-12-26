Казаки Бурятии отправили 60 тонн гуманитарного груза на СВО

За время проведения специальной военной операции казачьими обществами Бурятии собрано и отправлено в зону СВО более 60 тонн гуманитарного груза (продукты питания, одежда, экипировка, медикаменты, техника, оборудование, сообщили в пресс-службе правительства республики.На сегодняшний день треть личного состава казачьих обществ и иных объединений казаков Бурятии участвует в специальной военной операции, 30 из них получили награды различного уровня.«Когда родине угрожает враг, казаки испокон веков защищали ее. Это святая обязанность любого мужчины, не только казачества», - отметил атаман окружного казачьего общества «Верхнеудинское» Александр Тырин.Более того, атаман Улан-Удэнского городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Денис Леонов организовал сбор средств на дополнительную поддержку всем землякам, служащим в зоне СВО.Около 50 млн рублей направлено на закупку экипировки и технических средств: 25 автомобилей, сотни квадрокоптеров, сотни наименований средств связи, тепловизоров, приборов ночного видения, прицелов и глушителей, зарядных устройств, метеостанций, бензогенераторов, радиостанций, спальных мешков, бронежилетов, разгрузок и других необходимых защитникам вещей.В Улан-Удэ Денисом Леоновым открыты филиалы всероссийского волонтерского движения «Золотые руки ангела», которые занимаются пошивом тактических носилок. На сегодняшний день отправлено более 25 тыс сшитых волонтёрами тактических носилок с эвакуационными и ременными стропами. А также групповые тактические медицинские рюкзаки, одеяла-накидки с защитой от тепловизора, турникетные жгуты, жгуты «Ленинградец». Организовано изготовление разборных тактических «кошек»-крюков, которые также отправляются в зону СВО.Казаки и казачья молодежь выезжают на Донбасс для оказания помощи беженцам и военнослужащим в качестве волонтеров. Уже состоялось 16 выездов, в которых приняли участие около 80 волонтеров. Также казачья молодежь участвует в оказании помощи семьям участников СВО в Селенгинском, Джидинском, Закаменском районах, в Улан-Удэ и плетет маскировочные сети.Всего сегодня на передовой находится 11,5 тыс казаков. Сформированы казачьи бригады и подразделения: гвардейская бригада имени Платова, «Терек», «Дон», «Сибирь», «Волга», «Днепр», батальоны Кубанского, Оренбургского, Волжского казачьих войск, казачий батальон «Таврида» в составе Росгвардии и ряд других казачьих подразделений.«Казаки объединились на передовой, как наши деды и прадеды. В этом и стоит приоритет – в объединении казаков. В единстве наша сила, и мы обязательно победим», - заявил в интервью атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.Фото: egov-buryatia.ru