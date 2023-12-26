Общество 26.12.2023 в 15:35

В Бурятии увеличен размер прожиточного минимума

В расчете на душу населения он составит 16 844 рубля, а в 2023 году составлял 15 669 рублей
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В Бурятии увеличен размер прожиточного минимума
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о внесении изменения в постановление правительства республики об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам  на 2024 год, сообщили в пресс-службе правительства.

Величина прожиточного минимума с 1 января 2024 года на территории Бурятии будет установлена в следующих размерах:

в расчете на душу населения – 16 844 рублей (в 2023 году – 15 669 рублей);
для трудоспособного населения – 18 360 рублей (в 2023 году – 17 079 рублей);
для пенсионеров – 14 486 рублей (в 2023 году – 13 475 рублей);
для детей – 16 886 рублей (в 2023 году – 16 006 рублей).

Изменение прожиточного минимума повлечёт за собой увеличение мер социальной поддержки: ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка; региональной доплаты к пенсии; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; республиканского материнского капитала; компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях.

Прожиточный минимум – это законодательно установленный (в соответствии с федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ») минимальный уровень дохода человека, необходимый для его жизни в стране. Прожиточный минимум важен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, обоснования минимального размера оплаты труда, определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, оказания помощи и предоставления мер соцподдержки малоимущим гражданам, формирования федерального бюджета и бюджета субъекта.

Фото: egov-buryatia.ru
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