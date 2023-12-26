Общество 26.12.2023 в 15:50

В Бурятии избрали нового председателя Совета сторонников «Единой России»

Им стал депутат Народного Хурала Бурятии Петр Мордовской
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Текст: Номер один
В Бурятии избрали нового председателя Совета сторонников «Единой России»
В Народном Хурале Бурятии сегодня прошло заседание Совета сторонников партии «Единая Россия». Главным вопросом  стало избрание нового председателя регионального Совета сторонников партии «Единая Россия»,. Им стал депутат Народного Хурала Бурятии Петр Мордовской, сообщили в правительстве республики.  

«Сторонники партии «Единая Россия» — это общественный институт, который объединяет гражданских активистов, представителей некоммерческого сектора и неравнодушных жителей Бурятии, солидарных с целями и задачами партии «Единая Россия» для содействия развития республики и страны в целом. Мы уже наметили планы на предстоящий выборный год. Наши сторонники поддержат нашего президента России Владимира  Путина на предстоящих выборах», - отметил Петр Мордовской.  

Членами регионального Совета сторонников составлен план работы на 2024 год в  Улан-Удэ и районах республики. Одним из главных пунктов на предстоящий год являются выездные кустовые семинары для сторонников в муниципальных образованиях и работа с учебными заведениями.

Фото: egov-buryatia.ru
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