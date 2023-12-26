Общество 26.12.2023 в 16:49
Военному из Бурятии Золто Арсаланову вручили орден Мужества
Под его командованием нашим бойцам удалось пленить 11 морпехов ВСУ
Текст: Ольга Лазарева
Вчера, 25 декабря, нашему земляку Золто Арсаланову в Центральном военном клиническом госпитале вручили орден Мужества. Про подвиг роты под командованием нашего земляка сообщали Минобороны России. При попытке ВСУ укрепиться на берегу реки Днепр, подразделение Золто уничтожило боевиков. Даже получив ранение, наш земляк не оставил своих людей, а продолжил командовать подразделением. После боя парня увезли в госпиталь.
"Мы от всей души поздравляем Золто с заслуженной наградой! Желаем нашему подопечному скорейшего выздоровления и поскорее обнять свою маму на родной земле!" – пишет Телеграмм-канал полпредства Бурятии в Москве.
Как рассказал ранее в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, Золто Арсаланов родом из Мухоршибирского района. Окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск служить в морской пехоте Северного флота.
«9 ноября мотострелковая рота группировки войск «Днепр» мужественно и героически предотвратила попытку 36-й бригады морской пехоты ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Подразделение Золто Арсаланова успешно отбило нападение, захватив 11 пленных. Получив ранение, он продолжил грамотно руководить действиями, «видел поле», как говорят ребята. Сейчас в госпитале. Здоровья, быстрее выздоравливай! Продолжу мысль президента: «Буряты не бегут» - буряты побеждают! Сильный народ – сильная страна», - рассказывал глава республики.
По рассказу военнослужащего, когда его подразделение вывело военнопленных в тыл, противник начал предпринимать попытки уничтожения собственной группы. Как объясняет Арсланов, это было необходимо противнику, чтобы группировка «Днепр» не взяла их в плен для получения каких-либо разведданных или другой информации.
«Затем начали минометный обстрел квадрокоптерного типа БПЛА начали вести гранаты, мины. И в один из таких моментов я получил ранение осколочными», - поведал боец ТК «Звезда».
Алексей Цыденов также поблагодарил маму офицера, которая посвятила жизнь воспитанию детей и по-прежнему живет в родном селе.
«Вы вырастили настоящего мужчину, отважного и грамотного защитника всей страны! Здоровья, долгих лет вам и вашему сыну! Низкий поклон», - обратился в ней глава Бурятии.
Фото: Телеграм-канал "Полпредство Бурятии в Москве"
"Мы от всей души поздравляем Золто с заслуженной наградой! Желаем нашему подопечному скорейшего выздоровления и поскорее обнять свою маму на родной земле!" – пишет Телеграмм-канал полпредства Бурятии в Москве.
Как рассказал ранее в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, Золто Арсаланов родом из Мухоршибирского района. Окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск служить в морской пехоте Северного флота.
«9 ноября мотострелковая рота группировки войск «Днепр» мужественно и героически предотвратила попытку 36-й бригады морской пехоты ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Подразделение Золто Арсаланова успешно отбило нападение, захватив 11 пленных. Получив ранение, он продолжил грамотно руководить действиями, «видел поле», как говорят ребята. Сейчас в госпитале. Здоровья, быстрее выздоравливай! Продолжу мысль президента: «Буряты не бегут» - буряты побеждают! Сильный народ – сильная страна», - рассказывал глава республики.
По рассказу военнослужащего, когда его подразделение вывело военнопленных в тыл, противник начал предпринимать попытки уничтожения собственной группы. Как объясняет Арсланов, это было необходимо противнику, чтобы группировка «Днепр» не взяла их в плен для получения каких-либо разведданных или другой информации.
«Затем начали минометный обстрел квадрокоптерного типа БПЛА начали вести гранаты, мины. И в один из таких моментов я получил ранение осколочными», - поведал боец ТК «Звезда».
Алексей Цыденов также поблагодарил маму офицера, которая посвятила жизнь воспитанию детей и по-прежнему живет в родном селе.
«Вы вырастили настоящего мужчину, отважного и грамотного защитника всей страны! Здоровья, долгих лет вам и вашему сыну! Низкий поклон», - обратился в ней глава Бурятии.
Фото: Телеграм-канал "Полпредство Бурятии в Москве"
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