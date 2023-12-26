В Бурятии планируют открыть Центр компетенций в сфере туризма

Центр компетенций в сфере фудсервиса планируют открыть в Улан-Удэ на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в рамках государственно-частного партнерства. Этот проект представили Алексею Цыденову во время совета по туризму при главе республики. Главной темой обсуждения стало развитие кадрового обеспечения туристической отрасли, сообщили в пресс-службе правительства.«В туристическом бизнесе очень много составляющих. И самое главное - качественный сервис. Инфраструктура важна, природа, достопримечательности важны, но, если не будет сервиса, все это остается потенциалом, а не реализованной возможностью. Мы в начале пути по развитию туризма в Бурятии, хорошо, что мы на этот путь встали, пришли инвесторы, заработала глэмпинговая программа, инфраструктура развивается. Сегодня мы встретили в аэропорту семьсот тысячного пассажира. В общем, все сопутствующие вещи у нас создаются, надо только работать», - открыл работу Совета Алексей Цыденов.Начался совет с экскурсии по новым учебным мастерским Байкальского колледжа туризма и сервиса: презентовали новое купольное модульное средство размещение от компании ООО «Купольные технологии», новое ресторанное оборудование от компании ООО «Элит-Трейд», оборудование для кондитерского дела.«На базе колледжа создается тренинговый центр, где будут проводиться курсы повышения квалификации, мастер классы для преподавателей, студентов учебных заведений и рестораторов республики. Также тренинговый центр планируем использовать для проведения конкурсов профессионального мастерства», - отметил директор БКТиС Баир Ангуров.Ресторанное оборудование предоставлено компанией «Элит-Трейд», которая также заинтересована в подготовке высококвалифицированных специалистов в республике.Вопрос о развитии кадрового потенциала в сфере туризма на сегодня является одним из важных. По словам заместителя министра туризма Туяны Дугаровой, ежегодных курсов повышения квалификации от минтуризма Бурятии недостаточно. Так, потребность в кадрах на 2024 год, по оценочным данным, составляет 1404 специалиста, а по данным министерства образования, обучение на данный момент проходят 1120 специалистов. При этом основной процент выпускников после получения образования работают в других отраслях.«Новый формат совета позволил наглядно показать потенциал развития туризма в Бурятии. Все начинается с кадров, с людей: с горничных, администраторов, экскурсоводов, туроператоров, рестораторов и многих многих тех, кого «касается» турист», - рассказывает министр туризма Алдар Доржиев.Предприниматели, также принимавшие участие в заседании совета, высказали свои предложения по развитию туристической сферы в республике.Фото: egov-buryatia.ru