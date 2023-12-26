Общество 26.12.2023 в 17:28

В Бурятии планируют открыть Центр компетенций в сфере туризма

В центре будут проводиться курсы повышения квалификации, мастер-классы для преподавателей, студентов и рестораторов республики
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Текст: Номер один
В Бурятии планируют открыть Центр компетенций в сфере туризма
Центр компетенций в сфере фудсервиса планируют открыть в Улан-Удэ на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в рамках государственно-частного партнерства. Этот проект представили Алексею Цыденову во время совета по туризму при главе республики. Главной темой обсуждения стало развитие кадрового обеспечения туристической отрасли, сообщили в пресс-службе правительства.

«В туристическом бизнесе очень много составляющих. И самое главное - качественный сервис. Инфраструктура важна, природа, достопримечательности важны, но, если не будет сервиса, все это остается потенциалом, а не реализованной возможностью. Мы в начале пути по развитию туризма в Бурятии, хорошо, что мы на этот путь встали, пришли инвесторы, заработала глэмпинговая программа, инфраструктура развивается. Сегодня мы встретили в аэропорту семьсот тысячного пассажира. В общем, все сопутствующие вещи у нас создаются, надо только работать», - открыл работу Совета Алексей Цыденов.

Начался совет с экскурсии по новым учебным мастерским Байкальского колледжа туризма и сервиса: презентовали новое купольное модульное средство размещение от компании ООО «Купольные технологии», новое ресторанное оборудование от компании ООО «Элит-Трейд», оборудование для кондитерского дела.



«На базе колледжа создается тренинговый центр, где будут проводиться курсы повышения квалификации, мастер классы для преподавателей, студентов учебных заведений и рестораторов республики. Также тренинговый центр планируем использовать для проведения конкурсов профессионального мастерства», - отметил директор БКТиС Баир Ангуров.

Ресторанное оборудование предоставлено компанией «Элит-Трейд», которая также заинтересована в подготовке высококвалифицированных специалистов в республике.



Вопрос о развитии кадрового потенциала в сфере туризма на сегодня является одним из важных. По словам заместителя министра туризма Туяны Дугаровой, ежегодных курсов повышения квалификации от минтуризма Бурятии недостаточно. Так, потребность в кадрах на 2024 год, по оценочным данным, составляет 1404 специалиста, а по данным министерства образования, обучение на данный момент проходят 1120 специалистов. При этом основной процент выпускников после получения образования работают в других отраслях.

«Новый формат совета позволил наглядно показать потенциал развития туризма в Бурятии. Все начинается с кадров, с людей: с горничных, администраторов, экскурсоводов, туроператоров, рестораторов и многих многих тех, кого «касается» турист», - рассказывает министр туризма Алдар Доржиев.

Предприниматели, также принимавшие участие в заседании совета, высказали свои предложения по развитию туристической сферы в республике.

Фото: egov-buryatia.ru
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туризм кадры подготовка

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