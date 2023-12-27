Общество 27.12.2023 в 06:30
Пушки вместо яиц
В 2023 году экономика Бурятии рекордно отработала по ВПК и… инфляции
Текст: Дмитрий Родионов
2023 год для Бурятии оказался неожиданным: вместо экономического падения случился рост (по предварительным данным, на 3,5%). Одновременно продолжила раскручиваться спираль инфляции с широким диапазоном: от роста цен на яйца до автомобилей и квартир. Это стало неприятным сюрпризом для жителей Бурятии. Об основных экономических итогах года – в материале «Номер один».
Обвала не произошло
Прогноз, что в 2023 году экономика России обвалится, оказался неверным. Год можно назвать успешным для экономики. Причем главным драйвером, по мнению экономистов, стал фактор мощнейшей накачки рынка вооружений за счет дополнительно полученных в предыдущем году бюджетом нефтегазовых доходов (около 260 млрд долларов США). В результате в Бурятию направили огромные федеральные ассигнования на поддержку оборонных предприятий и выплату средств контрактникам, мобилизованным и членам их семей. Все эти деньги пришли на рынок и раскрутили потребительский бум. Это позволило региону не только в целом неплохо закончить год, но и выделить значительные средства и в бюджете будущего года.
Так, доходы бюджета на 2024 год планируются в сумме 111,6 млрд рублей, Объем капитальных вложений в 2024 году составит свыше 13 млрд рублей: бюджетные инвестиции будут направлены на реализацию 71 объекта. Это немного меньше, чем в 2023 году, но некритично. В следующем году дефицит составит 5 млрд рублей.
ВПК в плюсе
Неплохо сработали предприятия ВПК. Так, Улан-Удэнский авиационный завод за счет растущего госзаказа достиг 30-процентной доли во всей промышленности республики. И теперь фактически на треть экономика региона зависит от состояния дел у флагмана промышленности Бурятии. Что касается информации по Улан-Удэнскому приборостроительному объединению, то данные засекречены. Хотя, думается, там все хорошо.
Прилично, почти на 60%, вырос туристический поток в Бурятию – в связи с закрытием аэропортов, границ и многих туристических направлений российский турист решил посмотреть на Байкал. Это потянуло и смежников: хорошо сработал улан-удэнский аэропорт «Байкал», который примерно в полтора раза нарастил число перевезенных пассажиров и грузов. Тем не менее, к концу года ситуация ухудшилась: ключевая ставка Банка России выросла с 7,5% в начале года до 16% к концу года. Вдобавок удорожание кредитов станет серьезным вызовом для предприятий в 2024 году.
Безработица в республике опустилась до минимальных значений в десятилетии. Однако в 2023 году в регионе резко обострился дефицит кадров, поскольку конфликт в Украине выдернул из экономики значительный пласт молодых мужчин. Оказали влияние и две волны – весной и осенью 2022 года - бежавших за границу через Монголию мужчин. Назад вернулась едва ли половина уехавших.
С другой стороны, дефицит играет на руку оставшимся работникам. Они настойчиво требуют повышения зарплат, при этом часто добиваются увеличения выплат сразу на 20 - 30 и более процентов. Что касается региональных бюджетников, то им с октября индексировали зарплаты всего на 6,1%, при этом инфляция за этот период была куда выше.
Цены растут не по дням
Инфляция, пожалуй - самое неприятное для населения Бурятии в 2023 году. Раскручиваться она стала по нескольким причинам.
Во-первых, в 2023 году произошло существенное ослабление рубля – с 70 рублей за доллар в начале года до 100 рублей и выше к октябрю. Импорт подорожал, и по причине удорожания логистики завозные товары в Россию из-за санкций начали поставляться через третьи страны. Кроме того, ранее правительство РФ, еще задолго до всех событий, само отказалось от дешевого европейского продуктового импорта. К примеру, небольшой сбой в той же птицеводческой индустрии приобретает масштаб вселенской катастрофы, а проблемы с яйцами и их удорожанием начинают обсуждаться даже на уровне главы страны. Хотя раньше такой проблемы не существовало: при удорожании одного продукта импортеры тут же завозили более дешевую альтернативу из ЕС либо Китая. Но сегодня остается Китай, а там инфляция галопирует еще больше нашей.
- В Бурятии в 2023 году из продуктов питания не подорожала разве что только мука, все остальное выросло от 10% до 50%: мясо, фрукты, сыры, хлеб, чай, кофе. Они, сети, либо просто поднимают цены на все, мотивируя это выросшими издержками, либо занижают вес товара при такой же цене, что, по сути, означает повышение, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. – Удорожание еды - самое неприятное, поскольку это касается всех, прежде всего пенсионеров, у которых уровень жизни продолжает снижаться.
Кроме того, эксперта беспокоит рост цен на лекарства, по некоторым позициям - на 20%. Тревожит повышение стоимости на импортные субстанции (почти на 40%), в основном китайского и индийского происхождения – из них наши отечественные предприятия в рамках импортозамещения выпускают таблетки.
Машина – роскошь
В 2023 году, по данным УГИБДД, в Бурятии прекратился имевший место ранее ежегодный мощный рост числа регистраций автотранспорта. Да и пробки на дорогах даже несколько поуменьшились. Это произошло по весьма прозаическим причинам. Машины и их обслуживание стали настолько дороги, что нынешней зимой многие автомобилисты, чтобы не расходовать ресурс, временно перестали их использовать либо продали. Соответственно, вырос спрос на такси, цены на проезд в нем повысились за год на 20%.
Кроме того, старые автомобили имеют обыкновение отправляться на свалку или в гараж, а новые поступления затормозились по причине закрытия автосалонов и снижения поступления импортных автомобилей. Ситуацию может несколько исправить растущий ввоз китайских автомобилей, на которые начинают пересаживаться улан-удэнские автомобилисты.
Напомним, что правительство Японии в рамках санкционного давления против правительства России осенью запретило экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобилей и гибридов. В результате на городских рынках Улан-Удэ цены на трех-пятилетние гибридные «Тойота-Приус» выросли с 800 - 900 тыс рублей до 2,3 млн рублей. Рост в три раза. 15-летние «Короллы» с правым рулем подорожали за год вдвое. В таком же диапазоне произошел рост на новые китайские автомобили, которые за неимением лучшего вынуждены были покупать автомобилисты.
Причем во всех случаях спекулянты воспользовались дефицитом, взвинтив цены. Ведь сам рубль в 2023 году упал в среднем на 30% по отношению к американскому доллару, японской йене и китайскому юаню. Все остальное - это логистика и стремление по максимуму заработать на дефиците и ажиотажном спросе на автомобили.
Подорожало в республике и жилье – за год в среднем благоустроенные квартиры, по данным агентств недвижимости, выросли в цене на 25%. Цены раскрутили льготные ипотеки и приход на рынок значительного числа покупателей, получивших от государства страховые выплаты по 7 - 10 млн рублей за потерю кормильцев, а также покупателей, стремящихся вложить средства в квадратные метры в условиях растущей нестабильности.
Тем не менее, сектор недвижимости, хоть и получил удар в виде резкого роста ипотечных ставок и увеличения минимального взноса по кредитам, сохранил свои позиции и избежал обвала. Именно поэтому, если 2023 год на старых запасах в республике в целом прошел без сильных проблем, в 2024 году все может поменяться. В том числе если инфляция выйдет из-под контроля. Также многое будет зависеть от цен на нефть – основы экспорта РФ и федеральных поступлений в Бурятию.
Фото: pixabay.com
Обвала не произошло
Прогноз, что в 2023 году экономика России обвалится, оказался неверным. Год можно назвать успешным для экономики. Причем главным драйвером, по мнению экономистов, стал фактор мощнейшей накачки рынка вооружений за счет дополнительно полученных в предыдущем году бюджетом нефтегазовых доходов (около 260 млрд долларов США). В результате в Бурятию направили огромные федеральные ассигнования на поддержку оборонных предприятий и выплату средств контрактникам, мобилизованным и членам их семей. Все эти деньги пришли на рынок и раскрутили потребительский бум. Это позволило региону не только в целом неплохо закончить год, но и выделить значительные средства и в бюджете будущего года.
Так, доходы бюджета на 2024 год планируются в сумме 111,6 млрд рублей, Объем капитальных вложений в 2024 году составит свыше 13 млрд рублей: бюджетные инвестиции будут направлены на реализацию 71 объекта. Это немного меньше, чем в 2023 году, но некритично. В следующем году дефицит составит 5 млрд рублей.
ВПК в плюсе
Неплохо сработали предприятия ВПК. Так, Улан-Удэнский авиационный завод за счет растущего госзаказа достиг 30-процентной доли во всей промышленности республики. И теперь фактически на треть экономика региона зависит от состояния дел у флагмана промышленности Бурятии. Что касается информации по Улан-Удэнскому приборостроительному объединению, то данные засекречены. Хотя, думается, там все хорошо.
Прилично, почти на 60%, вырос туристический поток в Бурятию – в связи с закрытием аэропортов, границ и многих туристических направлений российский турист решил посмотреть на Байкал. Это потянуло и смежников: хорошо сработал улан-удэнский аэропорт «Байкал», который примерно в полтора раза нарастил число перевезенных пассажиров и грузов. Тем не менее, к концу года ситуация ухудшилась: ключевая ставка Банка России выросла с 7,5% в начале года до 16% к концу года. Вдобавок удорожание кредитов станет серьезным вызовом для предприятий в 2024 году.
Безработица в республике опустилась до минимальных значений в десятилетии. Однако в 2023 году в регионе резко обострился дефицит кадров, поскольку конфликт в Украине выдернул из экономики значительный пласт молодых мужчин. Оказали влияние и две волны – весной и осенью 2022 года - бежавших за границу через Монголию мужчин. Назад вернулась едва ли половина уехавших.
С другой стороны, дефицит играет на руку оставшимся работникам. Они настойчиво требуют повышения зарплат, при этом часто добиваются увеличения выплат сразу на 20 - 30 и более процентов. Что касается региональных бюджетников, то им с октября индексировали зарплаты всего на 6,1%, при этом инфляция за этот период была куда выше.
Цены растут не по дням
Инфляция, пожалуй - самое неприятное для населения Бурятии в 2023 году. Раскручиваться она стала по нескольким причинам.
Во-первых, в 2023 году произошло существенное ослабление рубля – с 70 рублей за доллар в начале года до 100 рублей и выше к октябрю. Импорт подорожал, и по причине удорожания логистики завозные товары в Россию из-за санкций начали поставляться через третьи страны. Кроме того, ранее правительство РФ, еще задолго до всех событий, само отказалось от дешевого европейского продуктового импорта. К примеру, небольшой сбой в той же птицеводческой индустрии приобретает масштаб вселенской катастрофы, а проблемы с яйцами и их удорожанием начинают обсуждаться даже на уровне главы страны. Хотя раньше такой проблемы не существовало: при удорожании одного продукта импортеры тут же завозили более дешевую альтернативу из ЕС либо Китая. Но сегодня остается Китай, а там инфляция галопирует еще больше нашей.
- В Бурятии в 2023 году из продуктов питания не подорожала разве что только мука, все остальное выросло от 10% до 50%: мясо, фрукты, сыры, хлеб, чай, кофе. Они, сети, либо просто поднимают цены на все, мотивируя это выросшими издержками, либо занижают вес товара при такой же цене, что, по сути, означает повышение, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. – Удорожание еды - самое неприятное, поскольку это касается всех, прежде всего пенсионеров, у которых уровень жизни продолжает снижаться.
Кроме того, эксперта беспокоит рост цен на лекарства, по некоторым позициям - на 20%. Тревожит повышение стоимости на импортные субстанции (почти на 40%), в основном китайского и индийского происхождения – из них наши отечественные предприятия в рамках импортозамещения выпускают таблетки.
Машина – роскошь
В 2023 году, по данным УГИБДД, в Бурятии прекратился имевший место ранее ежегодный мощный рост числа регистраций автотранспорта. Да и пробки на дорогах даже несколько поуменьшились. Это произошло по весьма прозаическим причинам. Машины и их обслуживание стали настолько дороги, что нынешней зимой многие автомобилисты, чтобы не расходовать ресурс, временно перестали их использовать либо продали. Соответственно, вырос спрос на такси, цены на проезд в нем повысились за год на 20%.
Кроме того, старые автомобили имеют обыкновение отправляться на свалку или в гараж, а новые поступления затормозились по причине закрытия автосалонов и снижения поступления импортных автомобилей. Ситуацию может несколько исправить растущий ввоз китайских автомобилей, на которые начинают пересаживаться улан-удэнские автомобилисты.
Напомним, что правительство Японии в рамках санкционного давления против правительства России осенью запретило экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобилей и гибридов. В результате на городских рынках Улан-Удэ цены на трех-пятилетние гибридные «Тойота-Приус» выросли с 800 - 900 тыс рублей до 2,3 млн рублей. Рост в три раза. 15-летние «Короллы» с правым рулем подорожали за год вдвое. В таком же диапазоне произошел рост на новые китайские автомобили, которые за неимением лучшего вынуждены были покупать автомобилисты.
Причем во всех случаях спекулянты воспользовались дефицитом, взвинтив цены. Ведь сам рубль в 2023 году упал в среднем на 30% по отношению к американскому доллару, японской йене и китайскому юаню. Все остальное - это логистика и стремление по максимуму заработать на дефиците и ажиотажном спросе на автомобили.
Подорожало в республике и жилье – за год в среднем благоустроенные квартиры, по данным агентств недвижимости, выросли в цене на 25%. Цены раскрутили льготные ипотеки и приход на рынок значительного числа покупателей, получивших от государства страховые выплаты по 7 - 10 млн рублей за потерю кормильцев, а также покупателей, стремящихся вложить средства в квадратные метры в условиях растущей нестабильности.
Тем не менее, сектор недвижимости, хоть и получил удар в виде резкого роста ипотечных ставок и увеличения минимального взноса по кредитам, сохранил свои позиции и избежал обвала. Именно поэтому, если 2023 год на старых запасах в республике в целом прошел без сильных проблем, в 2024 году все может поменяться. В том числе если инфляция выйдет из-под контроля. Также многое будет зависеть от цен на нефть – основы экспорта РФ и федеральных поступлений в Бурятию.
Фото: pixabay.com
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