Пушки вместо яиц

2023 год для Бурятии оказался неожиданным: вместо экономического падения случился рост (по предварительным данным, на 3,5%). Одновременно продолжила раскручиваться спираль инфляции с широким диапазоном: от роста цен на яйца до автомобилей и квартир. Это стало неприятным сюрпризом для жителей Бурятии. Об основных экономических итогах года – в материале «Номер один».Прогноз, что в 2023 году экономика России обвалится, оказался неверным. Год можно назвать успешным для экономики. Причем главным драйвером, по мнению экономистов, стал фактор мощнейшей накачки рынка вооружений за счет дополнительно полученных в предыдущем году бюджетом нефтегазовых доходов (около 260 млрд долларов США). В результате в Бурятию направили огромные федеральные ассигнования на поддержку оборонных предприятий и выплату средств контрактникам, мобилизованным и членам их семей. Все эти деньги пришли на рынок и раскрутили потребительский бум. Это позволило региону не только в целом неплохо закончить год, но и выделить значительные средства и в бюджете будущего года.Так, доходы бюджета на 2024 год планируются в сумме 111,6 млрд рублей, Объем капитальных вложений в 2024 году составит свыше 13 млрд рублей: бюджетные инвестиции будут направлены на реализацию 71 объекта. Это немного меньше, чем в 2023 году, но некритично. В следующем году дефицит составит 5 млрд рублей.Неплохо сработали предприятия ВПК. Так, Улан-Удэнский авиационный завод за счет растущего госзаказа достиг 30-процентной доли во всей промышленности республики. И теперь фактически на треть экономика региона зависит от состояния дел у флагмана промышленности Бурятии. Что касается информации по Улан-Удэнскому приборостроительному объединению, то данные засекречены. Хотя, думается, там все хорошо.Прилично, почти на 60%, вырос туристический поток в Бурятию – в связи с закрытием аэропортов, границ и многих туристических направлений российский турист решил посмотреть на Байкал. Это потянуло и смежников: хорошо сработал улан-удэнский аэропорт «Байкал», который примерно в полтора раза нарастил число перевезенных пассажиров и грузов. Тем не менее, к концу года ситуация ухудшилась: ключевая ставка Банка России выросла с 7,5% в начале года до 16% к концу года. Вдобавок удорожание кредитов станет серьезным вызовом для предприятий в 2024 году.Безработица в республике опустилась до минимальных значений в десятилетии. Однако в 2023 году в регионе резко обострился дефицит кадров, поскольку конфликт в Украине выдернул из экономики значительный пласт молодых мужчин. Оказали влияние и две волны – весной и осенью 2022 года - бежавших за границу через Монголию мужчин. Назад вернулась едва ли половина уехавших.С другой стороны, дефицит играет на руку оставшимся работникам. Они настойчиво требуют повышения зарплат, при этом часто добиваются увеличения выплат сразу на 20 - 30 и более процентов. Что касается региональных бюджетников, то им с октября индексировали зарплаты всего на 6,1%, при этом инфляция за этот период была куда выше.Инфляция, пожалуй - самое неприятное для населения Бурятии в 2023 году. Раскручиваться она стала по нескольким причинам.Во-первых, в 2023 году произошло существенное ослабление рубля – с 70 рублей за доллар в начале года до 100 рублей и выше к октябрю. Импорт подорожал, и по причине удорожания логистики завозные товары в Россию из-за санкций начали поставляться через третьи страны. Кроме того, ранее правительство РФ, еще задолго до всех событий, само отказалось от дешевого европейского продуктового импорта. К примеру, небольшой сбой в той же птицеводческой индустрии приобретает масштаб вселенской катастрофы, а проблемы с яйцами и их удорожанием начинают обсуждаться даже на уровне главы страны. Хотя раньше такой проблемы не существовало: при удорожании одного продукта импортеры тут же завозили более дешевую альтернативу из ЕС либо Китая. Но сегодня остается Китай, а там инфляция галопирует еще больше нашей.- В Бурятии в 2023 году из продуктов питания не подорожала разве что только мука, все остальное выросло от 10% до 50%: мясо, фрукты, сыры, хлеб, чай, кофе. Они, сети, либо просто поднимают цены на все, мотивируя это выросшими издержками, либо занижают вес товара при такой же цене, что, по сути, означает повышение, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. – Удорожание еды - самое неприятное, поскольку это касается всех, прежде всего пенсионеров, у которых уровень жизни продолжает снижаться.Кроме того, эксперта беспокоит рост цен на лекарства, по некоторым позициям - на 20%. Тревожит повышение стоимости на импортные субстанции (почти на 40%), в основном китайского и индийского происхождения – из них наши отечественные предприятия в рамках импортозамещения выпускают таблетки.В 2023 году, по данным УГИБДД, в Бурятии прекратился имевший место ранее ежегодный мощный рост числа регистраций автотранспорта. Да и пробки на дорогах даже несколько поуменьшились. Это произошло по весьма прозаическим причинам. Машины и их обслуживание стали настолько дороги, что нынешней зимой многие автомобилисты, чтобы не расходовать ресурс, временно перестали их использовать либо продали. Соответственно, вырос спрос на такси, цены на проезд в нем повысились за год на 20%.Кроме того, старые автомобили имеют обыкновение отправляться на свалку или в гараж, а новые поступления затормозились по причине закрытия автосалонов и снижения поступления импортных автомобилей. Ситуацию может несколько исправить растущий ввоз китайских автомобилей, на которые начинают пересаживаться улан-удэнские автомобилисты.Напомним, что правительство Японии в рамках санкционного давления против правительства России осенью запретило экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобилей и гибридов. В результате на городских рынках Улан-Удэ цены на трех-пятилетние гибридные «Тойота-Приус» выросли с 800 - 900 тыс рублей до 2,3 млн рублей. Рост в три раза. 15-летние «Короллы» с правым рулем подорожали за год вдвое. В таком же диапазоне произошел рост на новые китайские автомобили, которые за неимением лучшего вынуждены были покупать автомобилисты.Причем во всех случаях спекулянты воспользовались дефицитом, взвинтив цены. Ведь сам рубль в 2023 году упал в среднем на 30% по отношению к американскому доллару, японской йене и китайскому юаню. Все остальное - это логистика и стремление по максимуму заработать на дефиците и ажиотажном спросе на автомобили.Подорожало в республике и жилье – за год в среднем благоустроенные квартиры, по данным агентств недвижимости, выросли в цене на 25%. Цены раскрутили льготные ипотеки и приход на рынок значительного числа покупателей, получивших от государства страховые выплаты по 7 - 10 млн рублей за потерю кормильцев, а также покупателей, стремящихся вложить средства в квадратные метры в условиях растущей нестабильности.Тем не менее, сектор недвижимости, хоть и получил удар в виде резкого роста ипотечных ставок и увеличения минимального взноса по кредитам, сохранил свои позиции и избежал обвала. Именно поэтому, если 2023 год на старых запасах в республике в целом прошел без сильных проблем, в 2024 году все может поменяться. В том числе если инфляция выйдет из-под контроля. Также многое будет зависеть от цен на нефть – основы экспорта РФ и федеральных поступлений в Бурятию.Фото: pixabay.com