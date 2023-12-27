Общество 27.12.2023 в 07:00
Руководитель ансамбля «Судьбинушка» стала «Душой России»
Эта новость пришла с полей международной выставки-форума «Россия»
Текст: Номер один
Руководитель ансамбля «Судьбинушка» из Тарбагатайского района Галина Чебунина на ВДНХ в Москве получила премию «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. Премию Галине Чебуниной вручила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
«Поздравляю наш творческий коллектив, поздравляю Тарбагатайский район и всю Бурятию. Богатство культуры наших семейских теперь звучит ещё громче - на всю страну!», - написал Алексей Цыденов.
Напомним, самобытная культура семейских (старообрядцев) Забайкалья в 2001 году была признана ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества». Тарбагатайский район является одним из мест компактного проживания старообрядцев Забайкалья. Семейские здесь до наших дней сохранили исконные обычаи, обряды, особый уклад быта, особый говор, семейные ценности, традиции.
В Тарбагатайском районе с 20-х годов XX века созданы и работают народные певческие коллективы, которые сохраняют песенную культуру. Многие из них известны не только в России, но и за рубежом. Эти коллективы становились лауреатами международных, всероссийских фестивалей и конкурсов народного творчества. Это Большекуналейский семейский народный хор, Тарбагатайский семейский народный хор «Былина», этнографический семейский фольклорный ансамбль «Судьбинушка».
Народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» создан в 1990 году. За высокое исполнительское мастерство в 1994 году ансамблю было присвоено звание «народный художественный коллектив». В настоящее время в ансамбле занимаются 11 человек. Коллектив объединяет любителей народной песни разных профессий и возрастов. На базе коллектива работает спутник – ансамбль «Черпачок».
«Судьбинушка» – один из ведущих коллективов народного творчества Бурятии, лауреат Государственной премии Республики Бурятия, лауреат премии им. Пятницкого, обладатель звания ЮНЕСКО «Живые сокровища» – является визитной карточкой района и республики.
Руководитель ансамбля – Галина Чебунина, художественный руководитель КДЦ Тарбагатайского района, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник Республики Бурятия, почетный профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры; хормейстер ансамбля – Чебунин Сергей Родионович, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, лауреат премии правительства РФ «Душа России» (2007 г.).
В репертуаре коллектива народные старинные песни в семейском распеве, духовная музыка, молитвы, песни в казачьем распеве, плясовые и шуточные песни, песни других регионов России, авторские песни в собственной оригинальной аранжировке, фрагменты бытовых праздников и обрядов. «Судьбинушка» – участник многих всероссийских, международных конкурсов, республиканских фестивалей.
Фото: t.me/alexeytsydenov
«Поздравляю наш творческий коллектив, поздравляю Тарбагатайский район и всю Бурятию. Богатство культуры наших семейских теперь звучит ещё громче - на всю страну!», - написал Алексей Цыденов.
Напомним, самобытная культура семейских (старообрядцев) Забайкалья в 2001 году была признана ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества». Тарбагатайский район является одним из мест компактного проживания старообрядцев Забайкалья. Семейские здесь до наших дней сохранили исконные обычаи, обряды, особый уклад быта, особый говор, семейные ценности, традиции.
В Тарбагатайском районе с 20-х годов XX века созданы и работают народные певческие коллективы, которые сохраняют песенную культуру. Многие из них известны не только в России, но и за рубежом. Эти коллективы становились лауреатами международных, всероссийских фестивалей и конкурсов народного творчества. Это Большекуналейский семейский народный хор, Тарбагатайский семейский народный хор «Былина», этнографический семейский фольклорный ансамбль «Судьбинушка».
Народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» создан в 1990 году. За высокое исполнительское мастерство в 1994 году ансамблю было присвоено звание «народный художественный коллектив». В настоящее время в ансамбле занимаются 11 человек. Коллектив объединяет любителей народной песни разных профессий и возрастов. На базе коллектива работает спутник – ансамбль «Черпачок».
«Судьбинушка» – один из ведущих коллективов народного творчества Бурятии, лауреат Государственной премии Республики Бурятия, лауреат премии им. Пятницкого, обладатель звания ЮНЕСКО «Живые сокровища» – является визитной карточкой района и республики.
Руководитель ансамбля – Галина Чебунина, художественный руководитель КДЦ Тарбагатайского района, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник Республики Бурятия, почетный профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры; хормейстер ансамбля – Чебунин Сергей Родионович, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, лауреат премии правительства РФ «Душа России» (2007 г.).
В репертуаре коллектива народные старинные песни в семейском распеве, духовная музыка, молитвы, песни в казачьем распеве, плясовые и шуточные песни, песни других регионов России, авторские песни в собственной оригинальной аранжировке, фрагменты бытовых праздников и обрядов. «Судьбинушка» – участник многих всероссийских, международных конкурсов, республиканских фестивалей.
Фото: t.me/alexeytsydenov