Руководитель ансамбля «Судьбинушка» стала «Душой России»

Руководитель ансамбля «Судьбинушка» из Тарбагатайского района Галина Чебунина на ВДНХ в Москве получила премию «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. Премию Галине Чебуниной вручила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.«Поздравляю наш творческий коллектив, поздравляю Тарбагатайский район и всю Бурятию. Богатство культуры наших семейских теперь звучит ещё громче - на всю страну!», - написал Алексей Цыденов.Напомним, самобытная культура семейских (старообрядцев) Забайкалья в 2001 году была признана ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества». Тарбагатайский район является одним из мест компактного проживания старообрядцев Забайкалья. Семейские здесь до наших дней сохранили исконные обычаи, обряды, особый уклад быта, особый говор, семейные ценности, традиции.В Тарбагатайском районе с 20-х годов XX века созданы и работают народные певческие коллективы, которые сохраняют песенную культуру. Многие из них известны не только в России, но и за рубежом. Эти коллективы становились лауреатами международных, всероссийских фестивалей и конкурсов народного творчества. Это Большекуналейский семейский народный хор, Тарбагатайский семейский народный хор «Былина», этнографический семейский фольклорный ансамбль «Судьбинушка».Народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» создан в 1990 году. За высокое исполнительское мастерство в 1994 году ансамблю было присвоено звание «народный художественный коллектив». В настоящее время в ансамбле занимаются 11 человек. Коллектив объединяет любителей народной песни разных профессий и возрастов. На базе коллектива работает спутник – ансамбль «Черпачок».«Судьбинушка» – один из ведущих коллективов народного творчества Бурятии, лауреат Государственной премии Республики Бурятия, лауреат премии им. Пятницкого, обладатель звания ЮНЕСКО «Живые сокровища» – является визитной карточкой района и республики.Руководитель ансамбля – Галина Чебунина, художественный руководитель КДЦ Тарбагатайского района, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник Республики Бурятия, почетный профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры; хормейстер ансамбля – Чебунин Сергей Родионович, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, лауреат премии правительства РФ «Душа России» (2007 г.).В репертуаре коллектива народные старинные песни в семейском распеве, духовная музыка, молитвы, песни в казачьем распеве, плясовые и шуточные песни, песни других регионов России, авторские песни в собственной оригинальной аранжировке, фрагменты бытовых праздников и обрядов. «Судьбинушка» – участник многих всероссийских, международных конкурсов, республиканских фестивалей.Фото: t.me/alexeytsydenov