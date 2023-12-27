В Бурятии оштрафованы руководители двух золотодобывающих организаций

В Бурятии прокуратура Баунтовского района проверила исполнение законодательства золотодобывающими организациями, работающими на территории муниципалитета.Установлено, что юридические лица допускали нарушения правил хранения, порядка учета и перевозки добытого золота, не велся производственный экологический контроль.Одна из организаций ненадлежащим образом обеспечила содержание карьерадля добычи россыпного золота. В результате произошел сброс вод для технических нужд и илистых масс в ручей Кварцевый, что повлекло его загрязнение.В целях устранения нарушений прокурор района внес руководителям предприятий представления. Им назначены штрафы на общую сумму 75 тыс рублей.Фото: pixabay.com