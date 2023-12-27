В столице Бурятии прошла «минута славы» в поддержку бойцов СВО

Территориальные общественные самоуправления Советского района поучаствовали в конкурсе «Минута Славы ТОС» - Своих не бросаем!». Мероприятие провели в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

«Спасибо активным жителям наших ТОСов, которые не побоялись мороза и пришли. Такие конкурсы в очередной раз подтверждают тот факт, какими творческими, талантливыми и креативными могут быть наши жители. Спасибо за концерт, спасибо за ту поддержку, что вы оказываете нашим бойцам, находящимся в зоне СВО»,

- обратился к жителям депутат Улан-Удэнского городского Совета по округу №15 Владислав Дармаев.



На торжестве выступили несколько коллективов, а также прошло вручение паспортов юным гражданам района.



«Подобные мероприятия – наша отдушина в повседневной работе как ТОСа. Проявить себя с творческой стороны может любой наш житель, на сегодняшний концерт мы подготовили номер, где есть и вокал, и хореография»,

- рассказала член ТОСа «Вагжанова».



К слову, именно ТОС «Вагжанова» взял первое место, вторыми стал ТОС «Сокол», третье место занял ТОС «Солдатский - Центр». Безусловным победителем конкурса и обладателем Гран-при стали тосовцы «Истока».







Фото: пресс-служба улан-удэнского городского Совета депутатов