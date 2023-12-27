Общество 27.12.2023 в 10:35
В Улан-Удэ из-за снегопада усилили подсыпку дорог
Сегодня подключили дополнительные единицы спецтехники
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии в связи с выпадением снега усилили подсыпку дорог, сообщают в Комбинате по благоустройству. Водители пескоразбрасывающих машин подсыпают опасные участки в городе. Утром подключились дополнительны единицы техники.
Сейчас пескоразбрасыватели выехали на подсыпку опасных участков на улицах Бабушкина, Трубачеева, Жердева, Калашникова, Мокрова, Ключевской, Гагарина, Борсоева, также на Ербановскую развязку, в мкрн Дивизионный и другие.
«В зависимости от дорожной ситуации к подсыпке будут привлекать еще больше водителей»,
- добавили в ведомстве.
Оставить заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.
Фото: Номер один"
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