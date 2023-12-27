Общество 27.12.2023 в 10:42

Жители Бурятии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова

Он в рамках своей кампании планирует посетить как минимум 30 регионов России
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Текст: Номер один
Жители Бурятии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
Партия «Новые люди» провела съезд, на котором объявила об объединении с «Партией роста» и выдвижении единого кандидата в президенты. Им стал 39-летний вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Его кандидатуру единогласно поддержали на съезде партии, который собрал несколько тысяч представителей регионов, в том числе - Бурятии.

Местом съезда стал кластер МГУ «Ломоносов». Здесь рождаются новые технологии, способные изменить мир. Выбор локации уже сам по себе содержал своего рода политический манифест. Тем более что Владислав Даванков — выпускник МГУ. Четвероногий робот, люди в костюмах космонавтов — партия сделала всё, чтобы форум отличался от привычных съездов. Об этом же заявил и сам кандидат.

«Моя мечта остаётся неизменной. Я хочу, чтобы наша страна была свободной, богатой и независимой. Но политики постоянно тянут людей в прошлое, выдумывая нелепые ограничения на манер запрета абортов и цензуры фильмов. Мы идем на выборы, чтобы в стране решали реальные проблемы: рост цен, доступность жилья, создание перспективных рабочих мест в регионах России. Чтобы построить страну нашей мечты, нам нужно провести честную и открытую кампанию. Дойти и достучаться до каждого свободного человека, который понимает, что без перемен развития не будет», - заявил Даванков.

Он добавил, что в рамках своей кампании планирует посетить как минимум 30 регионов России.

В основу президентской программы Владислава Даванкова борьба с новыми запретами и ограничениями, повышение уровня жизни и реальных доходов людей.

«Мы собираем большую команду. Наш общественный штаб возглавит Сардана Авксентьева. Работу с предпринимателями возьмут на себя Алексей Нечаев и Борис Титов. Спорт будет курировать Станислав Дружинин. Волонтёры и общественники, политики, ученые и предприниматели станут нашими доверенными лицами», — заявил Владислав Даванков.

Кандидат от «Новых людей» родился в Смоленске. Окончил истфак МГУ, стал кандидатом социологических наук. Построил три международные компании в сферах IT, финансов и производства. Работал замруководителя платформы «Россия — страна возможностей». В 2021 году стал депутатом и вице-спикером Госдумы.

Присоединиться к команде Владислава Даванкова можно по ссылке: davankov2024.ru

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Пока продолжается этап подачи документов и регистрации кандидатов.
Теги
президент РФ выборы Даванков

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