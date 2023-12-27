Общество 27.12.2023 в 11:13

РЖД вывезет в 2024 году около 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении из шести регионов

Соглашение с РЖД гарантирует Бурятии стабильный доход  бюджета на сумму  свыше 6 млрд рублей
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Текст: Номер один
РЖД вывезет в 2024 году около 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении из шести регионов
В целях обеспечения стабильной работы угольной отрасли и сбалансированности грузовых железнодорожных перевозок ОАО «РЖД» заключило пакет соглашений с правительствами Кемеровской и Иркутской области, республик Якутия, Бурятия, Хакасия, Тува. Документы закрепляют основные параметры по вывозу продукции предприятий, расположенных в этих регионах, в направлении Дальнего Востока, сообщила пресс-служба РЖД.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, в 2024 году грузоотправители предъявят к перевозке, а РЖД обеспечит транспортировку на экспорт в восточном направлении из Кузбасса – 54,1 млн тонн каменного угля, из Якутии – 26,3 млн тонн, из Бурятии – 8,5 млн тонн, из Хакасии – 6,5 млн тонн, из Иркутской области – 3,3 млн тонн, из Тувы – 0,65 млн тонн.

Соглашения направлены на максимальное обеспечение потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом.

В целях синхронизации производственных планов грузоотправителей и железнодорожников в соглашениях закреплено поквартальное распределение объемов перевозок в восточном направлении исходя из планов проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре.

В документах также оговаривается необходимость выработки оптимальной логистики для соразмерной загрузки инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в западном и восточном направлениях, повышения ритмичности предъявления грузов к перевозке, исключения случаев непроизводительного нахождения на инфраструктуре общего и необщего пользования порожнего подвижного состава.

«Подписали в Москве с ОАО «РЖД» соглашение по увеличению объёма вывоза угля с Тугнуйского угольного разреза. В следующем году экспортный  объем вывоза угля на Восток с Тугнуйского угольного разреза увеличится с 8,1  млн до 8, 5 млн тонн.  Это рост для нас, для компании СУЭК - крупнейшего налогоплательщика в Бурятии, за счет которого в республике реализуются различные социальные программы, обеспечиваются выплаты зарплат с учетом всех повышений», - прокомментировал соглашение в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Соглашение с ОАО «РЖД» гарантирует нам также стабильный доход нашего бюджета. Так, общий объем налогов угольного разреза в консолидированный бюджет Республики Бурятия по итогам только этого года составит свыше 6 млрд рублей», - отметил он.

Несмотря на загруженность Транссиба и БАМа, принято решение выделить дополнительные возможности погрузки угля для нашей республики, подчеркнул Алексей Цыденов

Фото: СУЭК
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РЖД вывезет в 2024 году около 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении из шести регионов
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