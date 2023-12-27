Общество 27.12.2023 в 11:49

В Улан-Удэ со дворов убирают зимние деревянные горки

Вне закона: из-за дороговизны необходимых документов к ним аттракционы проще снести
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ со дворов убирают зимние деревянные горки

Жители микрорайона Восточный сообщили печальную новость: с их дворов убрали детские деревянные горки, с которых обычно дети катались зимой.

«По всему Восточному горки разобрали деревянные. Такие хорошие были, крепкие, все устраивало! Детвора каталась всю зиму. Теперь катаются с накатов, под колеса на дороге. Это ужасно!!! Верните нам горки!»

 - обратилась жительница в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».
 Вскоре в ответ появился комментарий мэрии.

«К сожалению, теперь установка горок осуществляется только с лицензией и никак иначе, поэтому в городе их, как раньше - много и в каждом дворе - не будет. Для получения лицензии нужно заключение комиссии, которая находится в другом городе. Стоимость указанной лицензии очень высокая. Отметим, что зимние горки - это аттракционы для взрослых и детей, которые попадают под действие Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016). Поэтому, горки, изготовленные после 1 сентября 2016 года должны соответствовать ГОСТам и Техническому регламенту», 

- сообщили в госоргане.
«Нам теперь, родителям детей, возить только на площадь на официальную горку? Чем она лучше и безопаснее чем те, которые у нас демонтировали? Безобразная забота о населении», - сетуют в группе.

К слову, просьба о возврате горок появилась под постом «Какие пожелания у вас на Новый год?» В группе также в комментариях попросили: «Желаю, чтобы наконец-то разметку и знаки на Элеваторе доделали!». В ответ администрация сообщила, что сезон нанесения разметки в этом году завершен и начнется в следующем году, при наступлении положительных температур



Фото: pixabay.com

Теги
деревянное строительство горки детство

Все новости

В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95
27.12.2023 в 12:40
«Водоканал» Улан-Удэ: с заботой о потребителях и работниках
27.12.2023 в 12:25
В Бурятии в приграничном поселке Наушки построили защитную дамбу
27.12.2023 в 12:19
Приставы верят в заграницу больше, чем в Деда Мороза
27.12.2023 в 11:58
В Улан-Удэ со дворов убирают зимние деревянные горки
27.12.2023 в 11:49
РЖД вывезет в 2024 году около 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении из шести регионов
27.12.2023 в 11:13
Жительнице Бурятии светит до 20 лет тюрьмы за отправление наркотиков в колонию Хабаровского края
27.12.2023 в 11:05
Жители Бурятии поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
27.12.2023 в 10:42
В Улан-Удэ из-за снегопада усилили подсыпку дорог
27.12.2023 в 10:35
В первый день на елке главы Бурятии побывали две тысячи детей
27.12.2023 в 10:14
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95
Их маршрут продлен до улицы Аршанская в мкрн «Аршан», расписание пока не меняется
27.12.2023 в 12:40
«Водоканал» Улан-Удэ: с заботой о потребителях и работниках
Директор муниципального предприятия подвел итоги 2023 года
27.12.2023 в 12:25
В Бурятии в приграничном поселке Наушки построили защитную дамбу
Она обезопасит от затоплений более двух тысяч человек в поселке, а также - «южный ход» Транссиба на Монголию
27.12.2023 в 12:19
Приставы верят в заграницу больше, чем в Деда Мороза
Двое жителей Бурятии оплатили задолженность по алиментам ради  зарубежных путешествий
27.12.2023 в 11:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru