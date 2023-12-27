В Улан-Удэ со дворов убирают зимние деревянные горки

Жители микрорайона Восточный сообщили печальную новость: с их дворов убрали детские деревянные горки, с которых обычно дети катались зимой.

«По всему Восточному горки разобрали деревянные. Такие хорошие были, крепкие, все устраивало! Детвора каталась всю зиму. Теперь катаются с накатов, под колеса на дороге. Это ужасно!!! Верните нам горки!»

- обратилась жительница в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».



Вскоре в ответ появился комментарий мэрии.

«К сожалению, теперь установка горок осуществляется только с лицензией и никак иначе, поэтому в городе их, как раньше - много и в каждом дворе - не будет. Для получения лицензии нужно заключение комиссии, которая находится в другом городе. Стоимость указанной лицензии очень высокая. Отметим, что зимние горки - это аттракционы для взрослых и детей, которые попадают под действие Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016). Поэтому, горки, изготовленные после 1 сентября 2016 года должны соответствовать ГОСТам и Техническому регламенту»,

- сообщили в госоргане.



«Нам теперь, родителям детей, возить только на площадь на официальную горку? Чем она лучше и безопаснее чем те, которые у нас демонтировали? Безобразная забота о населении», - сетуют в группе.

К слову, просьба о возврате горок появилась под постом «Какие пожелания у вас на Новый год?» В группе также в комментариях попросили: «Желаю, чтобы наконец-то разметку и знаки на Элеваторе доделали!». В ответ администрация сообщила, что сезон нанесения разметки в этом году завершен и начнется в следующем году, при наступлении положительных температур







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