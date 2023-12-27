Приставы верят в заграницу больше, чем в Деда Мороза

Судебные приставы заставили двоих жителей Бурятии вспомнить об отцовском долге перед Новым годом, запретив им выезд из России, сообщили в республиканском управлении ФССП.После развода, несмотря на решение суда, 43-летний улан-удэнец вместо четверти от своего дохода изредка перечислял на содержание дочери по 1000 рублей. Уклоняясь таким образом от уплаты полной суммы алиментов, с 2011 года мужчина накопил долг 733 тыс рублей.Еще один житель столицы не платил алименты на содержание своих троих несовершеннолетних детей. В месяц он должен был перечислять 22,5 тыс рублей. Однако с февраля текущего года ни одного платежа для детей не поступало, в результате у этого гражданина накопился долг на сумму свыше 220 тыс рублей.«Как показывает практика, накануне новогодних каникул действенной мерой принудительного исполнения является ограничение должников в выезде за пределы Российской Федерации. В первую очередь в число невыездных попадают граждане, имеющие задолженность по алиментам», - отмечает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.Не желая отказываться от запланированных путешествий, оба горе-отца оплатили свои долги по алиментам в кратчайшие сроки.Отметим, временный запрет на выезд заграницу снимается после полной оплаты задолженности. Получить информацию о ходе снятия ограничения на выезд можно в личном кабинете Единого портала госуслуг. Здесь же можно запросить расширенную информацию о ходе исполнительного производства и узнать о других наложенных ограничениях, своевременно и оперативно получать уведомления от судебных приставов, направлять любые обращения на рассмотрение судебным приставам в рамках исполнительного производства.В преддверии новогодних праздников и отпусков служба судебных приставов Бурятии напоминает жителям республики о необходимости своевременного погашения задолженностей.Фото: r03.fssp.gov.ru