В Бурятии в приграничном поселке Наушки построили защитную дамбу

В Бурятии завершилось строительство дамбы на берегу реки Селенги – главном притоке Байкала. Четырехкилометровое сооружение защищает от затоплений поселок Наушки, который находится вблизи границы с Монголией, сообщили в минприроды России.На возведение дамбы было направлено 350,3 млн руб по федеральному проекту «Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС». Работы проходили в 2022-2023 годах,Инженерное сооружение обезопасит от затоплений более двух тысяч человек, проживающих в посёлке, а также «южный ход» Транссиба на Монголию, линию электропередачи, социально-культурные и хозяйственные объекты.«Средняя высота дамбы – 3,13 метра, каменная наброска позволит задержать паводок на пути к жилой застройке. За последние 30 лет населенный пункт затапливало шесть раз, вода повреждала частный сектор, инфраструктуру, сенокосы. Паводки интенсивно разрушали берег реки, после одного из них береговая линия отступила на 10 метров. Новая дамба сможет обезопасить 18 гектаров площади и предотвратить возможный ущерб в 1,9 млрд рублей», – рассказал руководитель Енисейского БВУ Росводресурсов Сергей Капустин.Сооружение в поселке Наушки стало вторым реализованным мероприятием из приоритетного списка правительства России. В перечне – 21 объект инженерной защиты, который обезопасит от затоплений население Дальнего Востока. На их строительство в 2022-2024 годах выделено более 15 млрд рублей.Фото: mnr.gov.ru