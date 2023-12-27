«Водоканал» Улан-Удэ: с заботой о потребителях и работниках

Ежедневно коллектив городского «Водоканала» проделывает огромную работу для того, чтобы система водоснабжения и водоотведения не давала сбои. Коллектив предприятия трудится в круглосуточном режиме из года в год. Директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин рассказал о наиболее значимых достижениях предприятия за уходящий год и планах на следующий.- Коллектив предприятия проделал огромный пласт работы. За год «Водоканал» доставил горожанам порядка 27 млн кубометров питьевой воды. Из крупных проектов хочется отметить реализацию энергосервисного контракта по замене трех насосов на самой крупной городской канализационной станции № 6 на общую сумму порядка 80 млн рублей.В рамках ремонтной кампании при устранении аварийных ситуаций в этом году мы заменили 4,5 км сетей. Отдел капитального строительства построил свыше 6 км сетей для новых городских объектов: школ, детских садов, новых домов.Отмечу, что впервые в истории предприятия мы смогли увеличить выручку от строительства сетей для новых объектов. Если ранее, в 2021 году, эта сумма составляла около 36 млн рублей в год, то на конец 2023 года - уже свыше 220 млн рублей.Большая часть заработанных средств пока уходит на выплату долгов, которые копились с 2015 года, то есть фактически с момента основания новой формы собственности предприятия. Например, у «Водоканала» за те годы накопился огромный долг перед одной из крупнейших республиканских организаций в размере 45 млн рублей. Перед другой - на 22 млн рублей. Все эти долги уже удалось закрыть.Большой проблемой, которая также досталась в наследство, стали долги по налоговым отчислениям. Там сумма задолженности тоже немаленькая - порядка 120 млн рублей. В настоящее время мы почти выплатили и этот долг.Впервые за последние несколько лет мы подняли заработную плату для водителей. Начиная с 2024 года поднимется и процент доплаты за вредное производство или вредные условия труда. Эти выплаты касаются в первую очередь сотрудников очистных сооружений, машинистов насосных станций, слесарей-ремонтников.Проводится работа по замене устаревших водоколонок на современные автоматические устройства. В этом году наш производственный цех изготовил 45 «умных» водоколонок, которые уже установлены.Мы стабильно держим показатель по уменьшению потерь воды на сетях. За этот год он не превышает 22%. Это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Бережливое производство» и пересмотру ремонтных программ. Мы сформировали мобильные бригады, которые оперативно отрабатывают незначительные аварийные заявки и проводят обследование сетей.- Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» - увеличить долю населения, которая имеет доступ к качественной питьевой воде, получаемой из систем централизованного водоснабжения. И проект полностью справляется с этой задачей. Благодаря программе за последние три года к центральному водоснабжению подключилось порядка 2 500 домовладений.Кроме того, жители сотых кварталов Улан-Удэ после строительства повысительно-насосной станции также получили техническую возможность подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения.Хочу отметить, что проект «Чистая вода» курирует комитет по строительству администрации города Улан-Удэ. Строительством сетей по данному проекту мы также не занимаемся. Это компетенция «Улан-Удэстройзаказчика».После того, как сети приняты в нашу эксплуатацию, горожане могут запросить технические условия и в дальнейшем подключиться к вновь проложенным централизованным сетям водоснабжения.Для оперативного взаимодействия с потребителями на нашем предприятии вот уже несколько лет действует специальная программа «Единое окно». Потенциальные потребители могут также запросить техусловия на подключение к централизованным сетям водоотведения.1. Копию паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность).2. Копию документа, подтверждающего право пользования подключаемым объектом.3. План земельного участка в масштабе 1:500 и 1:2000 (запрашивается в комитете по архитектуре и градостроительству администрации г. Улан-Удэ по ул. Бабушкина, д. 25).4. Баланс водопотребления (расчет нагрузок) запрашивается в любой проектной организации.После того, как технические условия получены, заявителю нужно обратиться в проектную организацию для подготовки рабочей документации на прокладку сетей холодного водоснабжения или водоотведения. Далее этот проект сдается в МУП «Водоканал» на согласование. После того, как рабочий проект будет согласован, заявитель подает заявления на заключение договора о подключении. После заключения договора производится фактическое подключение нужного объекта и открытие лицевого счета для пользования коммунальными услугами городского «Водоканала».- Брошенные коммунальные сети, к сожалению, далеко не редкость для нашего города. Они достались нам в наследство из 90-х годов от заводов, ведомств и недобросовестных застройщиков.С начала 2023 года улан-удэнский «Водоканал» принял в зону своей эксплуатационной ответственности более 400 объектов бесхозяйных сетей, общая протяженность которых составляет почти 80 км.Работа по приемке и передаче бесхозяйных сетей совместно с районными администрациями ведется в ежедневном режиме. Большую часть бесхозяйных сетей мы принимаем из Октябрьского района. Так, только за этот год здесь принято больше 40 км бесхозяйных сетей. При этом одна из основных проблем - стихийность сетей, которые на протяжении десятилетий строились чаще всего самими жителями частного сектора без проектной документации. Частные сети чаще всего проложены на малой глубине, что ведет также еще и к проблемам: промерзанию водопровода зимой и дефициту воды летом. Правильный путь для собственника – это заключение официального договора на водоснабжение.Только за 2021 - 2022 годы мы выявили и узаконили 581 случай самовольных подключений и за шесть последних месяцев – уже порядка 224 незаконных врезок. Хочу напомнить, что самовольно подключаться к сетям водоснабжения недопустимо. Это грозит не только загрязнением воды, но и влечет наложение штрафов от 40 тыс. рублей.При этом нередко наши ремонтные бригады выезжают на обслуживание других бесхозяйных сетей, которые еще не переданы предприятию в эксплуатацию. Такие сети часто выявляются случайно в ходе обследования либо при возникновении аварийных ситуаций. Ежегодно в эксплуатацию нашего предприятия передается дополнительно 60 - 80 км бесхозяйных сетей. Их износ составляет порой больше 80%.Ремонт «новых» сетей будет включен в производственную программу последующих годов, но этого недостаточно для того, чтобы единовременно решить все существующие проблемы с бесхозяйными сетями. Решением многих вопросов в этом направлении могли бы стать дополнительные целевые программы коммунальной отрасли, направленные на финансирование трубопроводов, которым нужен собственник.- Износ сетей водоснабжения и водоотведения в нашем городе довольно большой, в среднем трубопроводы построены в 1970 - 1980 гг. Однако благодаря своевременной замене сетей и оборудования на участках, где срок эксплуатации свыше 20 - 30 лет, нам удалось сократить количество аварийных ситуаций. В этом году мы ликвидировали более 250 технологических нарушений.Всего на балансе предприятия состоит свыше 800 км сетей водоснабжения и больше 500 км водоотведения. Большой прирост дает принятие в эксплуатацию бесхозяйных сетей. В среднем в год мы перекладываем больше 4 - 5 км сетей. Конечно, в сравнении с общим количеством это не так много. Однако ранее, в 2019 - 2020 гг., наши специалисты перекладывали в год не больше 2 км. Основной упор по замене сетей делается на наиболее опасные участки, где изношенность трубопровода превышает 80 %. В рамках капитального ремонта в этом году мы отремонтировали большие участки по ул. Горхонской, Шаляпина, Буйко.- По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова у нас ежегодно формируется специальный аварийный запас. Так, в 2023 году администрация Улан-Удэ закупила аварийный запас труб и комплектующие для городских канализационных сетей на следующий год. Всего на покупку выделили порядка 8 млн рублей. Кроме того, «Водоканал» приобрел дополнительный аварийный резерв материалов и оборудования для объектов водоснабжения, водоотведения и котельной по ул. Лысогорская, находящейся на балансе предприятия, а также трубы диаметром от 70 мм до 400 мм. На эти цели мы выделили около 3 млн рублей.Новые трубы, материалы и оборудование для аварийного запаса водопроводных и канализационных сетей Улан-Удэ уже поступили на склад нашего предприятия.- В этом году количество засоров, к сожалению, увеличилось. И это несмотря на ту информационно-разъяснительную политику предприятия по этой теме, которую мы регулярно проводим для населения. По предварительным итогам работы в 2023 году наши сотрудники устранили порядка 1 944 засоров на сетях водоотведения. В прошлом году эти цифры были значительно ниже - 1866 засоров за 2022 год.«Антирейтинг» по неправильному пользованию канализацией возглавляет Октябрьский район. В этом году там зафиксировано 879 засоров. В 2022 году устранили 824 засора.Мы обращаемся ко всем нашим горожанам и рекомендуем внимательнее относиться к культуре водопотребления и не смывать в унитаз ничего, кроме водорастворимой туалетной бумаги. Если вы обнаружили неисправность на уличных сетях водоотведения, обращайтесь сразу на горячую линию МУП «Водоканал» по телефону: 44-00-00 или 44-10-33.- С 1 июля 2024 года рост тарифов, согласно информации Республиканской службы по тарифам, на услуги водоснабжения и водоотведения составит 16%. В среднем сумма оплаты за холодную воду и канализацию для одной семьи увеличится на 96 рублей. Рост тарифа экономически обоснован. Увеличились затраты на элекроэнергию, поднялся прожиточный минимум (МРОТ), растут цены на ГСМ. В связи с этим повышаются цены на оборудование и материалы.- При нынешних тарифах на холодную воду и водоотведение удается ли предприятию полностью покрывать свои нужды или «Водоканал» получает субсидии из бюджета?- Утвержденные размеры тарифов, конечно, не в полном объеме покрывают расходы МУП «Водоканал». В связи с тем, что рост тарифов органичен предельным индексом роста, часть экономически обоснованных расходов не включена в структуру выручки. При этом благодаря поддержке главы Бурятии и мэра Улан-Удэ мы регулярно обновляем аварийный запас материалов, нам предоставлены субсидии на погашение налоговой задолженности за прошлые годы (2015 - 2020 гг.) на 7 млн рублей. Важно то, что руководство региона и города Улан-Удэ видит и слышит проблемы нашего «Водоканала». Как результат у нас работает крупнейший за эти годы проект по реконструкции очистных сооружений и в этом году наш президент Владимир Путин подписал мастер-план на замену сетей водоотведения на сумму 6 млрд рублей.- С марта 2024 года стартуют масштабные работы по реконструкции всей централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в центральной исторической части г. Улан-Удэ.Объекты водопроводно-канализационного хозяйства, попавшие под реконструкцию, в настоящее время сильно изношены.Согласно проекту, пройдут перекладки основных магистральных водоводов по ул. Смолина, Каландаришвили, Свердлова, Свободы, Набережная и сетей водоотведения (канализации) - как самотечных коллекторов по ул. Советская, Свободы, Свердлова, Куйбышева, так и напорных с прокладкой двух ниток по ул. Каладаришвили до коллектора по ул. Борсоева.Кроме того, пройдет реконструкция существующей канализационной насосной станции по ул. Советская, предусматривающая строительство новой канализационной станции, отвечающей современным стандартам и технологиям.- На сегодняшний день на балансе МУП «Водоканал» находится порядка 785 водоколонок. За 2023 год затраты на их содержание и ремонт составили свыше 1,5 млн рублей. Один литр воды обходится нашим горожанам всего в 2,5 копейки. Плата за пользование водоколонкой установлена сравнительно небольшая - около 50 - 60 рублей с одного двора в месяц. Однако получить даже такую скромную сумму нам не всегда удается.С учетом этого мы взяли последовательный курс на системное решение этого вопроса - внедрение автоматических колонок. Это позволяет обеспечить гарантированную оплату, снизить расход воды и приучает потребителей бережно относиться к этому ценному ресурсу.В настоящее время в Улан-Удэ действует 105 автоматических водоразборных колонок, преимущественно в левобережной части города. В 2024 году планируется установить еще 40 «умных» колонок.Полностью перейти на автоматические водоразборные колонки планируется до конца 2029 года.- Кадровая текучка сейчас наблюдается везде. Не будем лукавить, что нам не требуются специалисты. Конечно, требуются, как рабочий персонал, так и административно-управленческий. На сегодня открыто около 40 вакансий. Наше предприятие дает социальные гарантии, премии, а главное – стабильность.Многие наши специалисты уходят на пенсию – подошло их время для заслуженного отдыха, кадровый состав обновляется, и это тоже хорошо: новые рабочие места молодым специалистам на нашем предприятии гарантированы. Для того, чтобы узнать информацию по вакансиям, любой желающий может посмотреть на нашем сайте водоканал03.рф в разделе «вакансии», а также можно уточнить по телефону 44-21-76.- Мы уделяем большое внимание взаимодействию с нашими потребителями. Традиционное списание пени, розыгрыш подарочных сертификатов среди добросовестных потребителей к Новому году, розыгрыш годового запаса бууз к Сагаалгану, лотереи к 1 сентября и многое другое. Вся актуальная информация о наших акциях всегда размещается на сайте предприятия и в социальных сетях - во «ВК» и «ТГ-канале». Следите за нашими новостями!- В следующем году планируется реализация крупного проекта по ремонту канализационного коллектора по ул. Революции 1905 года. Сумма проекта составляет 252 млн рублей. Кроме того, в рамках дальнейшей реализации энергосервисного контракта пройдет замена насосов на крупных насосных станциях предприятия.В 2024 году мы планируем обновить автопарк - приобрести новый экскаватор за 24 млн рублей, четыре «ГАЗ-Соболь» для работы мобильных бригад и заменить аварийные будки. Решается вопрос о строительстве нового спецограждения вокруг крупнейшего городского водозабора. Сумма проекта составляет свыше 500 млн рублей.Важным направлением станет развитие крупного экологического направления, связанного с переработкой илового осадка при помощи специального безопасного реагента и его преобразование в почвогрунт, который в дальнейшем можно будет использовать при рекультивации мусорных полигонов.Кроме того, в следующем году мы планируем начать строительство своего Музея воды. Хочется, чтобы горожане смогли увидеть труд коллектива «Водоканала». Дети и взрослые смогут научиться бережливому отношению к природным ресурсам нашего региона. Концепция музея пока в стадии обсуждения. В середине весны мы планируем официально открыть сквер Рабочий, который находится на территории предприятия. Его название говорит само за себя - этот сквер предназначен в первую очередь для наших сотрудников.Впереди много планов, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры в нашем городе. Я очень надеюсь, что нам удастся их осуществить.От себя лично и от всего нашего большого и дружного коллектива МУП «Водоканал» поздравляю всех земляков с наступающим Новым годом! Мира, добра и веры! С праздником!