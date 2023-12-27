Общество 27.12.2023 в 14:20

Юные лесники Бурятии призывают использовать искусственные ёлки

Акция прошла в Прибайкальском районе
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Текст: Евгения Гармаева
Юные лесники Бурятии призывают использовать искусственные ёлки

В Прибайкальском районе республики прошла акция «Сохраним зелёную красавицу». Сотрудники Кикинского лесничества вместе с участниками школьного лесничества «Лесная сказка» провели с населением беседы о важности сохранения ёлок и сосен в естественной среде.

«Как показала сегодняшняя акция, ребята не только обучаются сами, но и занимаются просвещением местных жителей. Сегодня, мы рассказали, как важно беречь лес Бурятии и выбирать для украшения своего жилья искусственных красавиц», 

 - пояснила Лариса Зайцева, главный лесничий.
В преддверии новогодних праздников необходимо напомнить, что незаконная рубка деревьев хвойных пород влечет административную ответственность. Для пресечения нарушений будет усиленно патрулирование лесов, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Отметим, штраф за незаконную рубку для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.



Фото: РАЛХ 

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лесное хозяйство елка Новый год

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