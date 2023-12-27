Юные лесники Бурятии призывают использовать искусственные ёлки

В Прибайкальском районе республики прошла акция «Сохраним зелёную красавицу». Сотрудники Кикинского лесничества вместе с участниками школьного лесничества «Лесная сказка» провели с населением беседы о важности сохранения ёлок и сосен в естественной среде.

«Как показала сегодняшняя акция, ребята не только обучаются сами, но и занимаются просвещением местных жителей. Сегодня, мы рассказали, как важно беречь лес Бурятии и выбирать для украшения своего жилья искусственных красавиц»,

- пояснила Лариса Зайцева, главный лесничий.



В преддверии новогодних праздников необходимо напомнить, что незаконная рубка деревьев хвойных пород влечет административную ответственность. Для пресечения нарушений будет усиленно патрулирование лесов, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Отметим, штраф за незаконную рубку для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.







Фото: РАЛХ