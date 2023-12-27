В Бурятии двое сборщиков кедрового ореха убили третьего

В Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 53-летнего жителя села Бичуры, который в конце октября 2023 года отправился в тайгу для сбора кедровых орех и пропал. Трое односельчан, в компании с которыми он находился в лесу, заявили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ушел из зимовья и обратно не вернулся.Преступление длительное время оставалось нераскрытым, однако работа по уголовному делу не прекращалась. В качестве основной рассматривалась версия о причастности к исчезновению потерпевшего односельчан, находившихся с ним в тайге. В ходе психофизиологического исследования, проведенного при помощи полиграфа, у одного из них обнаружены реакции, свидетельствующие о том, что мужчина обладает детальной информацией об обстоятельствах исчезновения потерпевшего и его смерти.В ходе грамотно организованного и проведенного следователем допроса с демонстрацией имеющихся улик и результатов исследования мужчина сообщил, что к убийству потерпевшего причастны двое знакомых из их компании, находившейся в лесу. Затем он показал место рядом с их зимовьем, где в ходе осмотра и было обнаружено тело пропавшего с признаками насильственной смерти.После этого произведено задержание двух подозреваемых, которые дали подробные показания об обстоятельства совершенного убийства. На основании собранных доказательств им предъявлено обвинение в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, трое ранее судимых жителей Бичуры предложили знакомому односельчанину отработать денежный долг и вместе с ним в конце октября 2023 года направились в тайгу для заготовки кедровых орех. Они расположились в зимовье в местности «Малое Богидаево» возле села Сухой Ручей, где в один из вечеров после употребления спиртных напитков двое мужчин из-за личных неприязненных отношений стали избивать должника деревянной палкой, а затем поочередно нанесли ему удары ножом в живот и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленники спрятали тело в лесу, после чего договорились сообщать всем, что потерпевший ушел из зимовья в неизвестном направлении.Спустя несколько дней они вернулись в деревню, по пути расспрашивая других сборщиков орехов и местных жителей о пропавшем товарище, имитируя его поиски и рассказывая придуманную легенду об исчезновении мужчины. Однако, несмотря на принятые ими меры, злоумышленники в итоге были изобличены и задержаны.В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.Фото: РАЛХ