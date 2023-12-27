Общество 27.12.2023 в 16:12

В Бурятии двое сборщиков кедрового ореха убили третьего

Два месяца им удавалось скрывать криминальную драму, которая произошла в глухой тайге  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии двое сборщиков кедрового ореха убили третьего
В Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 53-летнего жителя села Бичуры, который в конце октября 2023 года отправился в тайгу для сбора кедровых орех и пропал. Трое односельчан, в компании с которыми он находился в лесу, заявили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ушел из зимовья и обратно не вернулся.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым, однако работа по уголовному делу не прекращалась. В качестве основной рассматривалась версия о причастности к исчезновению потерпевшего односельчан, находившихся с ним в тайге.  В ходе психофизиологического исследования, проведенного при помощи полиграфа, у одного из них обнаружены реакции, свидетельствующие о том, что мужчина обладает детальной информацией об обстоятельствах исчезновения потерпевшего и его смерти.

В ходе грамотно организованного и проведенного следователем допроса с демонстрацией имеющихся улик и результатов исследования мужчина сообщил, что к убийству потерпевшего причастны двое знакомых из их компании, находившейся в лесу. Затем он показал место рядом с их зимовьем, где в ходе осмотра и было обнаружено тело пропавшего с признаками насильственной смерти.

После этого произведено задержание двух подозреваемых, которые дали подробные показания об обстоятельства совершенного убийства. На основании собранных доказательств им предъявлено обвинение в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
  
По данным следствия, трое ранее судимых жителей Бичуры предложили знакомому односельчанину отработать денежный долг и вместе с ним в конце октября 2023 года направились в тайгу для заготовки кедровых орех. Они расположились в зимовье в местности «Малое Богидаево» возле села Сухой Ручей, где в один из вечеров после употребления спиртных напитков двое мужчин из-за личных неприязненных отношений стали избивать должника деревянной палкой, а затем поочередно нанесли ему удары ножом в живот и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленники спрятали тело в лесу, после чего договорились сообщать всем, что потерпевший ушел из зимовья в неизвестном направлении.

Спустя несколько дней они вернулись в деревню, по пути расспрашивая других сборщиков орехов и местных жителей о пропавшем товарище, имитируя его поиски и рассказывая придуманную легенду об исчезновении мужчины. Однако, несмотря на принятые ими меры, злоумышленники в итоге были изобличены и задержаны.

В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.  
  
Фото: РАЛХ
Теги
преступность убийство задержание

Все новости

Монголия полностью погасила внешний долг
27.12.2023 в 17:16
100 лет на страже здоровья
27.12.2023 в 17:11
Учиться меньше - знать больше
27.12.2023 в 17:00
Прооперировать грыжу через несколько проколов
27.12.2023 в 16:52
Инженерия без границ
27.12.2023 в 16:46
В Бурятии художники театра оперы и балета нарядили Щелкунчика в дэгэл
27.12.2023 в 16:33
Блогер из Бурятии столкнулась с расизмом в Москве
27.12.2023 в 16:13
В Бурятии двое сборщиков кедрового ореха убили третьего
27.12.2023 в 16:12
В Бурятии сын служащей Росгвардии отправил подарки участникам СВО
27.12.2023 в 15:29
Молодой биатлонист из Бурятии стал призером межрегиональных соревнований
27.12.2023 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
Монголия полностью погасила внешний долг
В 2023 году рост экономики страны составил 6,8 проц, ВВП на душу населения вырос до 5220 долларов, валютные резервы достигли 4,5 млрд долларов

27.12.2023 в 17:16
100 лет на страже здоровья
Здравоохранение республики празднует вековой юбилей
27.12.2023 в 17:11
Учиться меньше - знать больше
Как в Бурятии реализовали экспериментальный федеральный проект
27.12.2023 в 17:00
Прооперировать грыжу через несколько проколов
В Республиканской больнице продолжают развивать малоинвазивные технологии
27.12.2023 в 16:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru